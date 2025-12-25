इस सर्दियों में घर पर बच्चों के लिए बनाएं गरमा-गरम मूली और चावल की पूड़ियां, एक बार खाएंगे तो बार-बार करेगा मन

Mooli Chawal Poori Recipe: सर्दियों के मौसम में अलग-अलग डिश को बनाकर खाने का मन काफी ज्यादा करता ही है. अगर आप भी अपने बच्चों के लिए कुछ खास बनाना चाहते हैं, तो आप गरमा-गरम मूली और चावल की पूड़ियों को आसानी से घर पर बना सकते हैं. इसको बच्चों से लेकर बड़ों तक को खूब पसंद आता है. अगर आप भी इसको घर पर बनाकर खाना चाहते हैं, तो इसकी रेसिपी काफी ज्यादा आसान होगी. घर पर आप इसको कभी भी झटपट बना सकते हैं. यह न केवल स्वाद में बल्कि आपकी हेल्थ पर भी काफी अच्छा असर डालती है. अगर आप भी कुछ हटके बनाकर हेल्दी सा खाना चाहते हैं, तो इसको आप खा सकते हैं, इसकी रेसिपी आप भी नोट कर लें बेहद ही आसान है.



मूली और चावल की पूड़ी कैसे बनाएं?

अगर आप मूली और चावल की पूड़ी को घर पर बनाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले मूली को अच्छे से धोकर छील लेना है और फिर इसको कद्दूकस कर लेना है और बड़े बर्तन में चावल का आटा आपको लेना है और फिर कद्दूकस की हुई मूली, हरा धनिया, अदरक-मिर्च का पेस्ट, अपने हिसाब से अजवाइन, मसाले, नमक को अच्छे से मिला देना है. थोड़ा सा तेल डालकर आपको अच्छे से आटे को गूंथ लेना है और फिर 5-10 मिनट तक के लिए आपको इसको ढककर रखना है. अब आपको इसके बाद आटे से छोटी लोइयां बनाकर हाथों में तेल लगाकर सभी पूड़ी को बेल लेना है और फिर तेल को कढ़ाई में डालकर गरम करना है और पूड़ी डालकर लो फ्लमे पर रखकर सुनहरा और कुरकुरा होने तक अच्छे से तल लेना है फिर इसके बाद अब आपकी मूली और चावल की पूड़ी बनकर आसानी से तैयार है. इसको आप हरी चटनी के साथ में बनाकर खा सकते हैं. बच्चों के साथ-साथ बड़ों को भी खूब पसंद आएंगे, आप इसको वीकेंड पर भी आसानी से बना सकते हैं. ये आपकी हेल्थ के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगा.



