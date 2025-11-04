Advertisement
ठंड में घर पर मिनटों में बनाएं मूली का चटपटा अचार, बढ़ जाएगा खाने का जायका

How To Make Mooli Ka Achar:  अचार खाना लोगों को काफी ज्यादा पसंद होता है, आइए आपको बताते हैं, घर पर आप कैसे मूली का चटपटा अचार बनाकर खा सकते हैं.

 

Nov 04, 2025, 12:46 PM IST
ठंड में घर पर मिनटों में बनाएं मूली का चटपटा अचार, बढ़ जाएगा खाने का जायका

How To Make Mooli Ka Achar:  रोटी, चावल, परांठे के साथ में अचार खाना काफी ज्यादा पसंद होता है. लोग ठंड आते ही कई तरह-तरह के अचार को खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं. मूली का अचार खाने में और बनाने में काफी ज्यादा टेस्टी और आसान होता है. आपकी हेल्थ को भी अच्छा खासा बनाएं रखता है. इसको बनाने के लिए सामग्री भी घर में आसानी से आपको मिल जाती है. अपने खाने में देसी स्वाद का तड़का अगर आप लगाना चाहते हैं,तो आप इस अचार को बनाकर खा सकते हैं, आइए आपको बताते हैं इसको बनाने का सबसे आसान तरीका. 
 

मूली का आचार बनाने की सामग्री 

मूली का आचार बनाने के लिए मूली, हल्दी पाउडर, सरसों का तेल, लाल मिर्च पाउडर, राई, नमक, अजवाइन, सौंफ, सिरका इन चीजों की जरूरत होती है.
 

मूली का आचार बनाने की विधि

आपको बताते हैं मूली का आचार ठंड के मौसम में आप आसानी से बना सकते हैं, इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले मूली को अच्छे से धोना है और फिर पतले टुकड़ों में अपने हिसाब से इसको कट कर लेना है.  3–4 घंटे के लिए आपको धूप में सूखाकर रखना है. इसका सारा पानी अच्छे से सोख लेना है. आपको 1 कढ़ाई लेनी है और फिर सरसों का तेल गरम करके ठंडा ना होने दें. अब इसमें आपको राई, सौंफ, अजवाइन, हल्दी, लाल मिर्च और नमक को भी डाल देना है. फिर इसको गुनगुना करके मूली के टुकड़े को डालकर मिक्स कर लेना है. अब आपको एक कांच का जार लेना है और फिर  3–4 दिन तक धूप में रख देना है. आपको इसको बीच-बीच में धूप दिखानी चाहिए. अब आपका अचार बनकर तैयार है, इसको आप लंबे समय तक के लिए स्टोर कर सकते हैं. इस आचार को आप रोटी-चावल के साथ को चटकारे ले-लेकर खा सकते हैं, इसको खाने से आपके खाने का स्वाद बढ़ जाएगा. 
 

Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखते हैं.

mooli ka acharhow to make mooli ka achar

