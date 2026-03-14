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बोरिंग नाश्ता छोड़िए! ब्रेकफास्ट को टेस्टी और हेल्दी बनाने के लिए ट्राई करें ये 'मूंगलेट', शरीर को मिलेगा प्रोटीन

Moonglet Recipe: नाश्ते को आपको कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए वरना शरीर कमजोर होना शुरू हो जाता है. आज आपको प्रोटीन से भरपूर नाश्ता 'मूंगलेट' को बनाने के बारे में बताते हैं आइए आप भी जान लें रेसिपी.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Mar 14, 2026, 06:22 AM IST
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बोरिंग नाश्ता छोड़िए! ब्रेकफास्ट को टेस्टी और हेल्दी बनाने के लिए ट्राई करें ये 'मूंगलेट', शरीर को मिलेगा प्रोटीन

Moonglet Recipe:  नाश्ते को स्किप करने से कई तरह की दिक्कतें शरीर में देखने को मिल सकती हैं. आपको हमेशा प्रोटीन से भरपूर चीजों का ही सेवन करना चाहिए. अगर आप भी कुछ ना कुछ टेस्टी और हेल्दी बनाने की सोच रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है की क्या बनाएं? तो आप झटपट से 'मूंगलेट' को घर पर बना सकते हैं. अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप इसको खा सकते हैं. अंदर से ऑमलेट की तरह एकदम मुलायम होता है. आप इसको ढेर सारी ताजी सब्जियों के साथ मिलाकर अच्छे से बना सकते हैं. स्वाद के साथ-साथ यह सेहत के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है. अगर आपको इसकी रेसिपी नहीं पता है और आप जानना चाहते है, तो ये खबर आपके लिए बेस्ट होने वाली है. चाहे तो इसको आप गरमा-गरम चाय के साथ भी खा सकते हैं. ये कमाल की डिश बच्चों से लेकर बड़ों तक को खाना खूब पसंद आएगी. आइए जानिए आप इसको कैसे बना सकते हैं.
 

मूंगलेट को आसानी से कैसे बनाएं?
 

मूंगलेट बनाने के लिए सामग्री

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मूंगलेट को घर पर बनाने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत होती है जैसे पीली मूंग दाल, टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, ताजा हरा धनिया, नमक, हल्दी और आधा छोटा चम्मच जीरा, मक्खन ये चीजें आपके पास होनी चाहिए.
 

मूंगलेट बनाने की विधि

मूंगलेट को घर पर अगर आप नाश्ते में बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले मूंग दाल को आपको भिगो देना है और फिर कुछ समय बाद इसका सारा पानी निकाल लेना है. मिक्सी में डालकर इसको अच्छे से पीस लेना है. ध्यान रखना है की पीसते समय पानी का कम इस्तेमाल होना चाहिए. बैटर को आपको पतला नहीं बल्कि गाढ़ा रखना है. एक बड़ा बर्तन लेना है और उसमें पीसी हुई दाल को रख लेना है. चम्मच की मदद से आपको इसको अच्छे से फेंटना है. ऐसा अगर आप करते हैं, तो आपका मूंगलेट एकदम फूला-फूला रहेगा. इसी घोल में अब आपको कटी हुई प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया, नमक, जीरा और हल्की सी हल्दी अपने  हिसाब से डालकर मिक्स कर लेना है. इसके बाद नॉन-स्टिक पैन लेना है और उसको गरम करके मक्खन को डाल लेना है. 2-3 मिनट के बाद इसमें तैयार किया बैटर डाल देना है. पूरे पैन में अब आपको इसको मिला देना है. याद रखना है कि गैस की आंच धीमी ही रखनी है ताकि जल ना जाए.  2-3 मिनट तक आपको ढककर रख देना है. सुनहरा और क्रिस्पी होने तक आपको इसको पकाना है. अब आपका गरमा-गरम टेस्टी मूंगलेट बनकर तैयार है. इसको आप चाहे तो तीखी हरी चटनी या मीठी चटनी के साथ में खा सकते हैं. ये बच्चों से लेकर बड़ों तक को खाना काफी ज्यादा पसंद होता है. इसको बनने में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा. अगर आपके पास नाश्ता बनाने का समय कम है, तो आप इसको बना सकते हैं. 
 

 

ये भी पढ़ें:  घर पर अपने बच्चों के लिए झटपट से तैयार करें 'ब्राउनी', यहां देखें बनाने का तरीका

About the Author
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Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

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