सर्दियों में थकान और कमजोरी को दूर करने के लिए घर पर बनाकर खाएं मोरिंगा पराठा, बेहद ही आसान है रेसिपी

Moringa Paratha Recipe: सर्दियों का मौसम है और ठंड दिन बा दिन बढ़ती ही जा रही है और ऐसे में अपनी सेहत का ध्यान रखना काफी ज्यादा जरूरी होता है. अगर आप भी खुद को फिट और कई सारी बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं, तो आप मोरिंगा पराठा को घर पर बनाकर आसानी से खा सकते हैं, ये स्वाद के साथ-साथ आपको भी ठंड में थकान और कमजोरी को दूर रखने में मददगार होते हैं, इसको बनाना भी काफी ज्यादा आसानी होता है आइए आपको बताते हैं मोरिंगा पराठा को बनाने की आसान वाली रेसिपी.



मोरिंगा पराठा बनाने के लिए सामग्री

अगर आप मोरिंगा पराठा को घर पर बनाना चाहते हैं, तो आपको सामग्री चाहिए होगी गेहूं का आटा, मोरिंगा पत्त‍ियां, मसाले, अजवाइन, तेल या घी, पानी इन चीजों की जरूरत होती है.



मोरिंगा पराठा बनाने की विधि

अगर आप मोरिंगा पराठा को बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एक बाउल लेना है और फिर उसमें आटा को डालना बै और फिर मोरिंगा पत्त‍ियां, अजवाइन, हल्दी, मिर्च पाउडर और नमक, पानी को डालकर इसको अच्छे से गूंथ लेना है और अब आप इसको कुछ समय के लिए ढककर रख देना है. अब आपको आटे की लोई को बनाकर अच्छे से बेल लेना है और फिर तवे पर घी डालकर इसको डाल देना है और फिर सुनहरा होने तक सेंकना है अब आपका टेस्टी और हेल्दी मोरिंगा पराठा बनकर तैयार है इसका स्वाद बच्चों से लेकर बड़ों तक को खूब पसंद आएगा. चटनी के साथ खाएंगे तो इसको स्वाद दोगुना बढ़ जाएगा.



मोरिंगा पराठा खाने के फायदे

अगर आप ठंड के मौसम में मोरिंगा पराठा को बनाकर खाते हैं, तो आयरन, कैल्शियम, पोटैशियम, विटामिन ए, सी, और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में मिलेंगे, शरीर की कमजोरी और थकान को दूर करने के लिए भी आप इसको खा सकते हैं. शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर शरीर में खून की कमी को भी दूर करता है.



