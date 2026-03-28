Advertisement
trendingNow13156296
Hindi Newsलाइफस्टाइलफूड

वीकेंड पर बच्चों के लिए झटपट से बनाएं मुंबई स्टाइल 'कांदा बटाटा पोहा', स्वाद ऐसा एक ही बार में कर जाएगे चट

Mumbai Style Kanda Batata Poha Recipe: वीकेंड पर अगर सुबह का नाश्ता टेस्टी हो जाए, तो बात कुछ अलग ही हो जाता है. आज आपको बताते हैं कि कैसे आप मुंबई स्टाइल 'कांदा बटाटा पोहा' को घर पर झटपट से बना सकते हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Mar 28, 2026, 07:45 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वीकेंड पर बच्चों के लिए झटपट से बनाएं मुंबई स्टाइल 'कांदा बटाटा पोहा', स्वाद ऐसा एक ही बार में कर जाएगे चट

Mumbai Style Kanda Batata Poha Recipe:  वीकेंड का दिन ऐसा समय होता है जब परिवार के सभी लोग एकसाथ होते हैं और दिन को मजेदार बनाने के लिए कई तरह-तरह की चीजों को घर पर बनाकर आपको खा सकते हैं. खासकर बच्चों के लिए वीकेंड का मतलब ही टेस्टी-टेस्टी खाना होता है. अगर आप इस वीकेंड बच्चों को बाहर का खाने की जगह पर उनके लिए घर पर ही कुछ टेस्टी सा बनाकर उनको खिला सकते हैं. अगर आप घर पर कुछ मजेदार सा बनाकर खाना चाहते है, तो आप मुंबई स्टाइल कांदा बटाटा पोहा को फटाफट से बनाकर खा सकते हैं. 
 

ये बच्चों से लेकर बड़ों तक को खाना बड़ा ही पसंद आएगा. इसमें हल्के मसाले, मूंगफली अगर आप डालेंगे तो बच्चें बार-बार मांगकर खाएंगे. इसको आप कभी भी झटपट से बनाकर खा सकते हैं. इसको घर पर बनाकर खाना भी आसान होता है और बिना कुछ ज्यादा चीजों के भी बनकर तैयार हो जाएगी. आइए आपको फटाफट से बनने वाली रेसिपी को बताते हैं.
 

घर पर मुंबई स्टाइल 'कांदा बटाटा पोहा' को कैसे बनाएं?
 

Add Zee News as a Preferred Source

'कांदा बटाटा पोहा' सामग्री

घर पर मुंबई स्टाइल 'कांदा बटाटा पोहा' बनाने के लिए आपको पोहा, आलू, कटा हुआ प्याज, राई, जीरा, करी पत्तियां, तेल, नमक, चीनी, कटा हरा धनिया, नींबू का रस और सेव ये चीजें आपके पास होनी चाहिए.
 

'कांदा बटाटा पोहा' बनाने की विधि

अगर आप घर पर आसानी से 'कांदा बटाटा पोहा' को बनाना चाहते है, तो सबसे पहले आपको पोहे को आपको अच्छे से धो देना है और फिर 2-3 मिनट के लिए इसको अच्छे से नरम होने के लिए रख देना है. आलू को छीलकर अब छोटे-छोटे टुकड़ों में इसको कट कर देना है. प्याज को बारीक तरीके से काट करना है. अब आपको एक कड़ाही लेनी है और उसमें तेल डालकर गरम कर लेना है फिर इसके बाद राई और जीरा को डालकर करी पत्ता भी डाल देना है. कटा हुआ प्याज भी आपको गुलाबी होने तक पकाना है. कटे हुए आलू को भी डालकर इसको पकाना है. नमक और चीनी को भी स्वाद के अनुसार डालना चाहिए. कुछ टाइम पकने के बाद इसमें हरा धनिया आपको ऊपर से डालना है और फिर नींबू का रस और सेव डालकर इसको अच्छे से सजा लेना है. अब आपका मुंबई स्टाइल 'कांदा बटाटा पोहा' आसानी से बनकर तैयार है. इसका स्वाद इतना ज्यादा टेस्टी होता है कि बच्चों से लेकर बड़ों तक को खाना बड़ा ही पसंद आएगा.  

(ये भी पढ़ें:  नाश्ते को हेल्दी और चटपटा बनाने के लिए बनाएं कर्नाटका स्टाइल 'सुसला', रेसिपी)

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

...और पढ़ें

TAGS

Mumbai style kanda Batata Poha recipekanda Batata Poha recipe

Trending news

कर्नाटक में हिंदी को लेकर फिर मचा बवाल, KSEAB का घेराव, SSLC एग्जाम पर BAN की मांग
SSLC Hindi exam ban
कर्नाटक में हिंदी को लेकर फिर मचा बवाल, KSEAB का घेराव, SSLC एग्जाम पर BAN की मांग
असेंबली चुनाव से पहले क्यों नाराज हो गए अन्नामलाई? चुनाव न लड़ने का किया फैसला
Assembly Election 2026
असेंबली चुनाव से पहले क्यों नाराज हो गए अन्नामलाई? चुनाव न लड़ने का किया फैसला
तेल-गैस की नहीं है कोई कमी... कालाबाजारी दिखने पर दें सूचना, ZEE NEWS की खास मुहिम
DNA
तेल-गैस की नहीं है कोई कमी... कालाबाजारी दिखने पर दें सूचना, ZEE NEWS की खास मुहिम
न लॉकडाउन लगेगा, न होगी तेल-गैस की किल्लत... PM मोदी के एक्शन प्लान की 10 बड़ी बातें
PM Modi
न लॉकडाउन लगेगा, न होगी तेल-गैस की किल्लत... PM मोदी के एक्शन प्लान की 10 बड़ी बातें
कश्मीर में हाई अलर्ट, घाटी में रची जा रही 'IED ब्लास्ट' की साजिश, हाईवे पर ड्राई डे
Kashmir IED Threat
कश्मीर में हाई अलर्ट, घाटी में रची जा रही 'IED ब्लास्ट' की साजिश, हाईवे पर ड्राई डे
मुर्शिदाबाद में रामनवमी जुलूस पर फिर बरसे पत्थर, कई लोग घायल, हंगामे-आगजनी से दहशत
west bengal news in hindi
मुर्शिदाबाद में रामनवमी जुलूस पर फिर बरसे पत्थर, कई लोग घायल, हंगामे-आगजनी से दहशत
दो मोर्चों पर जंग की तैयारी! 2.38 लाख करोड़ से भारत बना रहा ‘फ्यूचर वॉर’ का ये प्लान
india pakistan news
दो मोर्चों पर जंग की तैयारी! 2.38 लाख करोड़ से भारत बना रहा ‘फ्यूचर वॉर’ का ये प्लान
श्रीनगर-लेह हाईवे पर आया बर्फ का 'समंदर', गाड़ी में ही 5 लोगों की हो गई मौत
Avalanche
श्रीनगर-लेह हाईवे पर आया बर्फ का 'समंदर', गाड़ी में ही 5 लोगों की हो गई मौत
न्यायपालिका में महिलाओं की कमी पर CJI सूर्यकांत का कड़ा रुख, HC को लिखा पत्र
Justice SuryaKant
न्यायपालिका में महिलाओं की कमी पर CJI सूर्यकांत का कड़ा रुख, HC को लिखा पत्र
असम चुनाव: BJP को हराने के लिए साथ आए '3G', हिमंता को दे पाएंगे टक्कर या होंगे चित?
Assam Assembly Elections 2026
असम चुनाव: BJP को हराने के लिए साथ आए '3G', हिमंता को दे पाएंगे टक्कर या होंगे चित?