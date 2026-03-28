वीकेंड पर बच्चों के लिए झटपट से बनाएं मुंबई स्टाइल 'कांदा बटाटा पोहा', स्वाद ऐसा एक ही बार में कर जाएगे चट

Mumbai Style Kanda Batata Poha Recipe: वीकेंड का दिन ऐसा समय होता है जब परिवार के सभी लोग एकसाथ होते हैं और दिन को मजेदार बनाने के लिए कई तरह-तरह की चीजों को घर पर बनाकर आपको खा सकते हैं. खासकर बच्चों के लिए वीकेंड का मतलब ही टेस्टी-टेस्टी खाना होता है. अगर आप इस वीकेंड बच्चों को बाहर का खाने की जगह पर उनके लिए घर पर ही कुछ टेस्टी सा बनाकर उनको खिला सकते हैं. अगर आप घर पर कुछ मजेदार सा बनाकर खाना चाहते है, तो आप मुंबई स्टाइल कांदा बटाटा पोहा को फटाफट से बनाकर खा सकते हैं.



ये बच्चों से लेकर बड़ों तक को खाना बड़ा ही पसंद आएगा. इसमें हल्के मसाले, मूंगफली अगर आप डालेंगे तो बच्चें बार-बार मांगकर खाएंगे. इसको आप कभी भी झटपट से बनाकर खा सकते हैं. इसको घर पर बनाकर खाना भी आसान होता है और बिना कुछ ज्यादा चीजों के भी बनकर तैयार हो जाएगी. आइए आपको फटाफट से बनने वाली रेसिपी को बताते हैं.



घर पर मुंबई स्टाइल 'कांदा बटाटा पोहा' को कैसे बनाएं?



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'कांदा बटाटा पोहा' सामग्री

घर पर मुंबई स्टाइल 'कांदा बटाटा पोहा' बनाने के लिए आपको पोहा, आलू, कटा हुआ प्याज, राई, जीरा, करी पत्तियां, तेल, नमक, चीनी, कटा हरा धनिया, नींबू का रस और सेव ये चीजें आपके पास होनी चाहिए.



'कांदा बटाटा पोहा' बनाने की विधि

अगर आप घर पर आसानी से 'कांदा बटाटा पोहा' को बनाना चाहते है, तो सबसे पहले आपको पोहे को आपको अच्छे से धो देना है और फिर 2-3 मिनट के लिए इसको अच्छे से नरम होने के लिए रख देना है. आलू को छीलकर अब छोटे-छोटे टुकड़ों में इसको कट कर देना है. प्याज को बारीक तरीके से काट करना है. अब आपको एक कड़ाही लेनी है और उसमें तेल डालकर गरम कर लेना है फिर इसके बाद राई और जीरा को डालकर करी पत्ता भी डाल देना है. कटा हुआ प्याज भी आपको गुलाबी होने तक पकाना है. कटे हुए आलू को भी डालकर इसको पकाना है. नमक और चीनी को भी स्वाद के अनुसार डालना चाहिए. कुछ टाइम पकने के बाद इसमें हरा धनिया आपको ऊपर से डालना है और फिर नींबू का रस और सेव डालकर इसको अच्छे से सजा लेना है. अब आपका मुंबई स्टाइल 'कांदा बटाटा पोहा' आसानी से बनकर तैयार है. इसका स्वाद इतना ज्यादा टेस्टी होता है कि बच्चों से लेकर बड़ों तक को खाना बड़ा ही पसंद आएगा.

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