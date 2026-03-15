गर्मियों में शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए घर पर बनाएं खरबूजे की चाट, बनाने का तरीका है बेहद आसान

How To Make Muskmelon Chaat: गर्मी का मौसम आते ही कई तरह की दिक्कतें शरीर में भी आने लग जाती है. शरीर में पानी की कमी, थकान और सुस्ती घेरने लगती है. ये मौसम बिल्कुल ही आलस और सुस्ती से भरा होता है. आपको अपने शरीर को हमेशा फिट रखने के लिए खूब पानी पीना चाहिए और पानी वाले फलों का सेवन करना चाहिए. कुछ फल ऐसे होते हैं, जो आपके शरीर को ठंडक और हाइड्रेटेड रखने का काम करते हैं. अगर आप भी खरबूजे को खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं लेकिन बार-बार एक ही तरह से खाकर बोर हो गए हैं, तो आपको बताते हैं आप घर पर इसकी चाट कैसे बना सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होती है और बच्चों को भी खूब पसंद आती है. गर्मियों में शरीर को तरोताजा भी रखती है.



खरबूजे को अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो आपको गजब के फायदे देखने को मिल जाएंगे. इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन A, विटामिन C, पोटैशियम, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो आपके शरीर के लिए जरूरी है. इसे खाने से शरीर में पानी की कमी भी पूरी होती है. आइए आपको इस खबर में बताते हैं कि कैसे आप खरबूजे चाट को घर पर बना सकते हैं.



खरबूजे की चाट बनाने की सामग्री

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अगर आप खरबूजे की चाट घर पर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ चीजें जैसे- खरबूजा, टमाटर, प्याज, खीरा, हरी मिर्च, भुना जीरा पाउडर, काला नमक, नींबू का रस, हरी धनिया पत्ती, चाट मसाला, चाट मसाला, हरी धनिया पत्ती ये चीजें होने चाहिए.



खरबूजे की चाट बनाने की विधि

घर पर खरबूजे की चाट को बनाने के लिए आपको सबसे पहले खरबूजे को अच्छे से धो लेना है और फिर छीलकर छोटे-छोटे टुकड़ों में इसको कट कर लेना है. अब आपको एक बाउल लेना है और उसमें खरबूजे, बारीक कटा हुआ खीरा, टमाटर, प्याज इन सभी चीजों को मिलाकर मिक्स कर लेना है. गर्मियों में इसको खाकर आपको बड़ा ही मजा आने वाला है. इसके ऊपर से आपको भुना जीरा पाउडर, काला नमक, चाट मसाला भी डालना है. नींबू का रस भी डालकर अच्छे से मिला दें. ऊपर से हरी धनिया पत्ती को डालकर सजा देना है. अब आपके खरबूजे की चाट बनकर तैयार है. गर्मियों में बच्चे से लेकर बड़ों तक को इसे खाना खूब पसंद आता है. इसको बनाना भी काफी ज्यादा आसान है. ये टेस्ट के साथ-साथ आपके शरीर को भी ठीक रखती है.



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