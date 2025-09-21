नवरात्रि में खाने के लिए परफेक्ट हैं ये टेस्टी और हेल्दी व्रत वाले दही आलू, नोट करें ये रेसिपी

Dahi Aloo Recipe: अगर आप इस शारदीय नवरात्रि में व्रत रख रहे हैं, तो आपको बताते हैं कैसे आप टेस्टी और हेल्दी व्रत वाले दही आलू को आसानी से घर पर बना सकते हैं.
Dahi Aloo Recipe: शारदीय नवरात्रि इस बार 22 सितंबर 2025 से शुरू होगी और मां दुर्गा के 9 शुभ दिनों में लोग व्रत रखते हैं. अगर पर व्रत रख रहे हैं और कुछ टेस्टी खाने की चीजों को बनाने की सोच रहे है, तो आप टेस्टी और हेल्दी व्रत वाले दही आलू को घर पर आसानी से बनाकर खा सकते हैं इसे बनाना भी काफी ज्यादा आसान होता है. व्रत में एक ही तरह का खाना खाकर अगर आप बोर नहीं होना चाहते हैं, तो ये रेसिपी आपके पास जरूर होनी चाहिए. ये खाने में बेहद ही टेस्टी होते हैं और साथ में ये आपकी हेल्थ को भी ठीक रखने में मददगार होता है.
व्रत वाले दही आलू बनाने के लिए सामग्री
व्रत वाले दही आलू बनाने के लिए आपको उबले आलू, दही, घी, जीरा, हरी मिर्च, सेंधा नमक, काली मिर्च पाउडर, हरा धनिया इन सभी चीजों को आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं.
व्रत वाले दही आलू बनाने की विधि
व्रत वाले दही आलू बनाने के लिए आपको सभी आलू को अच्छे से उबाल लेना है और फिर उसके बाद ठंडा करके छील लें और टूकड़ों से कट कर लें. एक कढ़ाई में घी को आपको गरम करना है और फिर जीरे को हल्का सुनहरा होने तक आपको भून लेना है. बारीक कटी हुई हरी मिर्च को भी आपको इसमें डाल देना है. उबले और कटे हुए आलू को भी इसमें डालकर सभी चीजों को मिक्स करके अच्छे से भून लेना है. हल्का सुनहरा होने तक आपको इसको अच्छे से पकाना है. फेंटा हुआ दही आपको डालना है और फिर गैस की आंच धीमी करके इसको पकाना है. बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऊपर से डालकर गैस को बंद कर दें. अब आपके व्रत वाले दही आलू बनकर तैयार हैं. इसको आप कुट्टू की पूरी या समा के चावल के साथ में खा सकते हैं.