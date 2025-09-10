चावल के साथ झटपट बनाकर खाएं ये टेस्टी नेपाली चुकाउनी, 10 मिनट में इस रेसिपी से करें तैयार!
चावल के साथ झटपट बनाकर खाएं ये टेस्टी नेपाली चुकाउनी, 10 मिनट में इस रेसिपी से करें तैयार!

Nepali Chukauni Recipe:  आजकल जगह-जगह के अपने कंफर्ट फूड आपको देखने को मिल जाते हैं आज आपको बताते हैं  चावल के साथ झटपट बनाकर खाने के लिए आप कैसे घर पर आसानी से टेस्टी नेपाली चुकाउनी को 10 मिनट के अंदर बना सकते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Sep 10, 2025, 06:25 AM IST
चावल के साथ झटपट बनाकर खाएं ये टेस्टी नेपाली चुकाउनी, 10 मिनट में इस रेसिपी से करें तैयार!

Nepali Chukauni Recipe:  आजकल हर जगह-जगह के अलग-अलग कंफर्ट फूड देखने को मिल जाते हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो अकेले रहते हैं और खाने में समय लगने की वजह से बाहर का अनहेल्दी खाते हैं लेकिन आज आपको ऐसी टेस्टी डिश के बारे में बताते हैं, जिसे आप झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं, जी हां हम बात कर रहे हैं नेपाल के सबसे फेमस फूड के बारे में जो है चुकाउनी, जिसे लोग झटपट बनाकर खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं. इसको बनाने में आपका अधिक समय भी नहीं लगेगा. नेपाल में लोग चावल के साथ इसको खाना खूब पसंद करते हैं आइए आपको बताते हैं आसानी से बनने वाली इसकी रेसिपी के बारे में. 
 

नेपाली चुकाउनी बनाने के लिए सामग्री 

नेपाली चुकाउनी बनाने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत होती है जैसे-  लो फैट दही, भुना हुआ जीरा, काला नमक, आमचूर, मसाले, उबले आलू, कटे हुए प्याज, हरी मिर्च, नींबू का रस और कटा हुआ धनिया, तेल, राई, कसूरी मेथी.
 

इसे भी पढ़ें:  बच्चों के लिए घर पर बनाएं बची हुई रोटियों से टेस्टी और हेल्दी रोटी नूडल्स 

 

नेपाली चुकाउनी​ बनाने की विधि

नेपाली चुकाउनी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक कटोरी में दही लेनी है और फिर उसमें आमचूर, मसालों को अच्छे से मिला देना है. उबले आलू, कटे हुए प्याज को भी मिला देना है. अब इसमें ऊपर से कटा हुआ हरा धनिया भी मिला देना है. अब आपको एक पैन में तेल को गरम करना है और इसमें राई, कसूरी मेथी को मिलाकर तड़का तैयार कर लें और इसको दही वाले बाउल में अच्छे से मिला दें. अब आपकी नेपाली चुकाउनी बनकर तैयार है इसको आप चावल के साथ बनाकर खा सकते हैं. इसको खाना बच्चो ंसे लेकर बड़ों तक खूब पसंद आएगा. अगर आपके पास समय की कमी है,तो आप ये डिश आसानी से बनाकर खा सकते हैं. इसको एक बार खाया तो आपको बार-बार बनाकर खाने का मन करेगा. 

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

