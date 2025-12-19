बच्चों के नाश्ते को टेस्टी और हेल्दी बनाने के लिए बनाएं ये ओट्स सोया टिक्की, नोट कर लें ये आसान रेसिपी

Oats Soya Tikki Recipe: बच्चों के लिए घर पर खाने के लिए क्या बनाएं क्या नहीं ये समझ नहीं आता है कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जिनको बच्चें खाते ही नहीं और खाना खाने में काफी ज्यादा नखरे भी दिखाते हैं. अगर आप बच्चों के लिए कुछ हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो आप उनके लिए ओट्स सोया टिक्की को घर पर आसानी से बना सकते हैं. हम चीला या सलाद या परांठा बनाकर तो हमेशा से ही खाते हैं लेकिन उसको खा-खाकर भी काफी ज्यादा बोर हो जाते हैं. आज आपको बताते हैं आप कैसे आसानी से इस तरह की खास टिक्की को आप बना सकते हैं, आप भी नोट कर लें ये रेसिपी. बच्चों को खाकर आ जाएगा काफी ज्यादा मजा. ये बच्चों की हेल्थ को भी हमेशा बनाकर रखता है.



ओट्स सोया टिक्की बनाने की सामग्री

ओट्स सोया टिक्की को बनाने के लिए आपको सोया चंक्स, ओट्स, प्याज, आलू, हरा धनिया, लहसुन, नींबू का रस, तेल, तिल, मसाले इन सभी चीजों की जरूरत होती है.

ओट्स सोया टिक्की को कैसे बनाएं?

ओट्स सोया टिक्की को बनाने के लिए सबसे पहले आपको ओट्स लेना है और फिर इसको मिक्सी में अच्छे से पीस लेना है और फिर सोया चंक्स को उबाल देना है और फिर इसको पानी में निचोड़ लेना है और मिक्सी में डालकर इसको भी बारीक पीस लेना है. अब आपको इसमें लहसुन और हरी मिर्च को डालकर एक पेस्ट तैयार कर लेना है अब इसके बाद उबले आलू को मैश करना है और उस पेस्ट के साथ इसको मिला देना है. अब पेस्ट में आपको कटा प्याज, नमक और मसाले को अच्छे से मिला देना है, इसके बाद आपको हरा धनिया और नींबू का रस भी इसमें मिला देना है और फिर इसकी आपको छोटी-छोटी टिक्की को बना देना है. इसको बाद आपको एक पैन लेना है और इसमें तेल को डाले और फिर इसके ऊपर आपको तिल को डालना है अब आपको इसके बाद टिक्की को डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से सेंक लेना है अब इसके ऊपर खीरा, टमाटर और हरा धनिया को आपको डाल देना है और ऊपर से हरी चटनी को भी डाल देना है ये बच्चों को काफी ज्यादा पसंद आएगी.



