Hindi Newsफूड

वीकेंड ब्रेकफास्ट में बच्चों के लिए झटपट तैयार करें अनियन उत्तपम, नोट करें रेसिपी

Onion Uttapam Recipe:  ब्रेकफास्ट कुछ लोग करना स्किप कर देते हैं लेकिन आप वीकेंड के खाने को खास बनाना चाहते हैं, तो आप बच्चों के लिए झटपट अनियन उत्तपम को घर पर आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं आइए बताते हैं आपको रेसिपी.

Written By  Ritika|Last Updated: Oct 04, 2025, 06:17 AM IST
वीकेंड ब्रेकफास्ट में बच्चों के लिए झटपट तैयार करें अनियन उत्तपम, नोट करें रेसिपी

Onion Uttapam Recipe:  अधिकतर लोगों को नाश्ते में साउथ इंडियन डिश खाना या टेस्ट के साथ सेहत बनी रहे ऐसा खाना खाने का मन करता है. आजकल लोगों को बाहर का अनहेल्दी खाना काफी ज्यादा पसंद आता है. आपको कभी भी नाश्ते को स्किप नहीं करना चाहिए, अगर आप वीकेंड को खास बनाना चाहते हैं, तो आप घर पर झटपट बच्चों के लिए अनियन उत्तपम को बना सकते हैं ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है. इसको खाकर आपका मन काफी ज्यादा खुश हो जाएगा. अगर आप भी अपने दिन की शुरुआत हेल्दी और टेस्टी तरीके से करना चाहते हैं, तो ये सबसे बेस्ट रहेगा, आइए आपको बताते हैं इसकी जल्दी बनने वाली रेसिपी, आप भी करें झट से नोट.
 

अनियन उत्तपम बनाने की सामग्री

अगर आप अनियन उत्तपम बनाना चाहते हैं, तो आपको चावल,  उड़द की दाल, मेथी दाना, प्याज, हरी मिर्च,  हरा धनिया, मसाले, नमक, तेल या घी इन चीजों की जरूरत होती है.
 

अनियन उत्तपम बनाने की विधि

अनियन उत्तपम बनाने के लिए सबसे पहले आपको  चावल, उड़द की दाल और मेथी दाने को धोकर सभी को अलग-अलग भिगोकर रख दें. अब आपको इसके बाद एकदम महीन पीस लें और इसका थोड़ा गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें. अब आपको घोल में नमक मसाले को मिलाकर पेस्ट तैयार कर लेना है आपको ना ज्यादा गाढ़ा रखना है और ना ज्यादा पतला. एक नॉन-स्टिक तवा अब आपको लेना है और उसमें थोड़ा सा अब आपको तेल या घी चारों तरफ लगा लेना है. अब आपको बनाएं गए घोल को तवे पर रख लेना है और  हल्के हाथ से थोड़ा मोटा चारों तरफ से कर लेना है इसके बाद बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया को ऊपर से डाल देना है. सुनहरा होने तक आपको इसको पकाना है. गरमा गरम और स्वादिष्ट अनियन उत्तपम अब आपका बनकर तैयार है, इसको आप वीकेंड पर चटनी या सांभर के साथ खा सकते हैं, बच्चों को भी इसका टेस्ट खूब पसंद आएगा.
 

;