घर पर बनाएं फ्रेश ओरिगैनो, 15 मिनट में पाएं मार्केट जैसा स्वाद

ओरिगैनो किसी भी खाने का स्वाद बढ़ा देता है. ओरिगैनो को आप मार्गेरिटा, क्रीमी पास्ता, चीजी गार्लिक ब्रेड और पिज्जा में ओरिगैनो को छिड़क सकते हैं. अधिकतर लोग ओरिगैनो को मार्केट से खरीदते हैं.आइए जानते हैं घर पर कैसे बनाएं ओरिगैनो.

 

Feb 16, 2026, 08:35 PM IST
घर पर बनाएं फ्रेश ओरिगैनो, 15 मिनट में पाएं मार्केट जैसा स्वाद

ओरिगैनो किसी भी डिश के स्वाद को कई गुना बढ़ा देता है. क्रीम पास्ता, चीजी गार्लिक ब्रेड, पिज्जा पर ओरिगैनो से छिड़क सकते हैं. आज के समय में अधिकतर लोग ओरिगैनो को मार्केट से खरीदते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं घर पर आसानी ओरिगैनो को बना सकते हैं. घर पर आप 15 मिनट में ओरिगैनो बना सकते हैं. 

ओरिगैनो क्या है 
ओरिगैनो मसाला काफी पॉपुलर हर्ब है. ओरिगैनो का सबसे ज्यादा इस्तेमाल पिज्जा, पास्ता और गार्लिक ब्रेड में होता है. ड्राई ओरिगैनो की पत्तियां को मसालों और हर्ब के साथ मिलकर बनाया जाता है. ओरिगैनो को डालने से स्वाद बढ़ सकता है. 

कैसे बनाएं ओरिगैनो 
घर पर ओरिगैनो बनाने के लिए सबसे पहले सूखे ओरिगैनो के पत्ते, लहसुन पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, प्याज पाउडर और नमक को एक बाउल में लें. इस मिक्स कर लें. 

अगर आपके पास ओरिगैनो की पत्तियां नहीं है तो आप अजवाइन की पत्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ओरिगैनो का टेक्सचर खुरदरा करने के लिए आप इसे ब्लेंडर डालकर हल्का पीस सकते हैं. इसके बाद सारे मसालों को मिक्स कर लें. लीजिए आपका ओरिगैनो बनकर तैयार कर लें. अब आप एयरटाइट कंटेनर में ओरिगैनो को डालकर 2 से 3 महीने तक स्टोर कर सकते हैं. 

सैंडविच 
आप ओरिगैनो का यूज कर सैंडविच का भी स्वाद बढ़ा सकते हैं. सैंडविच में ओरिगैनो डालकर खाने से सैंडविच का टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है. अगर आपने आज तक ओरिगैनो का सेवन नहीं किया है तो आप इस बार ट्राई कर सकते हैं. 

Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

