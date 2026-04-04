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चटपटे स्वाद के शौकीन हैं तो एक बार जरूर ट्राई करें पहाड़ की स्पेशल डिश 'आलू की थिचवानी', खाते ही कहेंगे-वाह क्या स्वाद है

Pahadi Aloo Ki Thechwani Recipe: कुछ लोगों को चटपटा खाना खाना बड़ा ही पसंद होता है आज आपको बताते हैं कि पहाड़ की स्पेशल डिश 'आलू की थिचवानी' को आप घर पर कैसे बना सकते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Apr 04, 2026, 10:41 AM IST
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चटपटे स्वाद के शौकीन हैं तो एक बार जरूर ट्राई करें पहाड़ की स्पेशल डिश 'आलू की थिचवानी', खाते ही कहेंगे-वाह क्या स्वाद है

Pahadi Aloo Ki Thechwani Recipe:  अधिकतर लोग चटपटे खाने के काफी ज्यादा शौकिन होते हैं. अपने मुंह के स्वाद को बढ़ाने के लिए कुछ लोग डेली बाहर का खाना काफी ज्यादा पसंद हैं, जो आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है. पहाड़ों की रसोई में कई सारी चीजें ऐसी बनाई जाती है, जो खाने में स्वाद और आपकी हेल्थ को एकदम चकाचक कर देगी. हम बात कर रहे हैं पहाड़ की स्पेशल डिश 'आलू की थिचवानी' की जो स्वाद में काफी ज्यादा चटपटी बनाई जाती है. खाने में काफी ज्यादा पौष्टिक होती है और आप इसको कम समय में झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं. अगर आप भी कुछ ऐसे ही खाने की तलाश में है, तो आप एक बार इस टेस्टी डिश को बनाकर देख सकते हैं. 
 

ये डिश खाना बच्चों से लेकर बड़ों तक को खूब पसंद होगा. चटपटे स्वाद के शौकीन हैं तो आपको इसको जरूर बनाकर खाना चाहिए. आलू की थिचवानी कुमाऊं में अधिक लोगों को खाना पसंद होता है. एक बार खाने के बाद लोग इसे बार-बार खाने के लिए बेताब हो जाते हैं. आइए आपको इसकी आसान रेसिपी के बारे में बताते हैं.
 

आलू की थिचवानी बनाने के लिए सामग्री

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आलू की थिचवानी को अगर आप घर पर बनाना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए कुछ सामग्री की जरूरत होती है जैसे- आलू, तेल, राई, जीरा, बारीक कटा प्याज, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, मसाले, बारीक कटे टमाटर, हरा धनिया इन सभी चीजों को आप अपने हिसाब से ले सकते हैं. 
 

आलू की थिचवानी बनाने की विधि

अगर आप पहाड़ी फेमस डिश आलू की थिचवानी को घर पर बनाकर खाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको आलू के छिलके को छिल लेना है और फिर इसको सिलपट्टे में थेंच लेना है. छोटे-मोटे टुकड़े ही आपको बनाने हैं बारीक बिल्कुल भी ना करें. फिर एक कढ़ाई में तेल डालकर गरम कर लेना है. राई और जीरा डाल देना है और चटकने के लिए रख देना है और फिर बारीक कटा प्याज सुनहरा होने तक पकाएं फिर इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और नमक को डालकर ऐसे ही अच्छे से भून लेना है. कटे हुए टमाटर डालकर भून लेना है. कुटे हुए आलू को भी डालकर मिला लें और फिर धीमी आंच पर पकने दें.  ग्रेवी हल्की गाढ़ी पानी डालकर बना लें ये आपको अपने हिसाब से रखनी है और चटपटा भी अपने हिसाब से बना लेना है. आपकी गरमागरम आलू की थिचवानी बनकर तैयार है. इसको अब आप रोटी-चावल के साथ में आसानी से बनाकर खा सकते हैं. बच्चों से लेकर इसको बड़ों तक को खाना खूब पसंद होता है. एक बार खाने के बाद बार-बार बनाकर खाएंगे.
 

(ये भी पढ़ें:  वीकेंड स्पेशल बनाने के लिए घर पर ब्रेकफास्ट में बनाएं 'एग पैनकेक रोल')

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Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

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Aloo ki Thechwani recipepahadi dish Aloo ki Thechwani

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