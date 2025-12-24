Advertisement
trendingNow13051605
Hindi Newsलाइफस्टाइलफूड

रोज दाल-चावल खा-खाकर हो गए हैं बोर? लंच को टेस्टी और हटके बनाने के लिए घर पर बनाएं पनीर कोरमा रेसिपी

Paneer Korma Recipe: अधिकतर लोगों के घरों में कभी-कभी एक ही तरह का खाना बनता है और उसको खा-खाकर बोर हो जाते हैं आज आपको बताते हैं कि घर पर आप कैसे पनीर कोरमा को बना सकते हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Dec 24, 2025, 11:15 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रोज दाल-चावल खा-खाकर हो गए हैं बोर? लंच को टेस्टी और हटके बनाने के लिए घर पर बनाएं पनीर कोरमा रेसिपी

Paneer Korma Recipe:  आजकल ठंड के मौसम में लंच और डिनर में अलग-अलग टेस्टी चीजों का खाने का मन करता ही है, जो आपके टेस्ट और मन को मस्त कर दें. कई लोग घर पर एक ही तरह का खाना खा-खाकर काफी ज्यादा बोर हो जाते हैं और हर समय बाहर का खाना भी नहीं खाया जाता है अगर आप भी घर पर कुछ हटके बनाना चाहते हैं, तो आप पनीर कोरमा को बनाकर खा सकते हैं. आजकल इसकी रेसिपी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा देखने को मिल रही है और लोग इसको खोजने की कोशिश कर रहे हैं. इसको घर पर बनाना काफी ज्यादा आसान होता है और इसको बनाने के लिए आपको  घंटों किचन में पसीना बहाने की भी कोई जरूरत नहीं होगी. अगर आप भी इसकी रेसिपी को खोज रहे हैं, तो आइए आपको बताते हैं लंच को टेस्टी और हटके बनाने के लिए घर पर आप कैसे पनीर कोरमा को आसानी से बना सकते हैं, नोट कर लें रेसिपी.
 

पनीर कोरमा को घर पर कैसे बनाएं? 
 

पनीर कोरमा को बनाने के लिए सामग्री
 

Add Zee News as a Preferred Source

पनीर कोरमा को घर पर बनाने के लिए पनीर, दही, घी, क्रीम, मलाई, धनिया पत्ती, अदरक, प्याज, मसाले, काजू, गरम मसाला, कसूरी मेथी, नमक इन चीजों की जरूरत होती है.
 

पनीर कोरमा को बनाने की विधि

अगर आप पनीर कोरमा को घर पर बनाना चाहते हैं, तो इसको बनाना काफी ज्यादा आसान होता है, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक कढ़ाई लेनी है और उसमें तेल या घी को डालकर सारे खड़े मसाले को डाल देना है और भी बारीक कटा हुआ प्याज, अदरक-लहसुन का पेस्ट, काजू का पेस्ट, दही को डालकर अच्छे से आंच धीमी रखकर आप इसको पका सकते हैं अब आपको इसको बाद हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर अब इसमें पनीर के टुकड़े को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर  5-7 मिनट तक धीमी आंच पर पकाकर आप इसमें ऊपर से कसूरी मेथी को स्वाद के लिए डाल सकते हैं. अब आपका पनीर कोरमा आसानी से बनकर तैयार है इसको आप घर पर कभी भी आसानी से बनाकर खा सकते हैं. बच्चों से लेकर बड़ों तक को खूब पसंद आएगी.
 

इसे भी पढ़ें:  इस क्रिसमस घर पर बनाएं इंस्टेंट वाली चॉकलेट बर्फी, नोट करे लें रेसिपी

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखते हैं. इसके अलावा इन्हें एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड, एजुकेशन, ट्रैवल विषयों पर भी लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अ...और पढ़ें

TAGS

Paneer Kormapaneer korma recipe

Trending news

पंजाब के प्रमुख मेडिकल कॉलेजों को अपग्रेड करने के लिए मिलेंगे 68.98 करोड़ रुपये
Bhagwant Mann
पंजाब के प्रमुख मेडिकल कॉलेजों को अपग्रेड करने के लिए मिलेंगे 68.98 करोड़ रुपये
तकनीकी परिभाषा में घिर गई अरावली, 100 मीटर के बहाने 'गणित' मत कीजिए
Aravalli hills Controversy
तकनीकी परिभाषा में घिर गई अरावली, 100 मीटर के बहाने 'गणित' मत कीजिए
बंगाल में 'बाबरी' की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर पर हिंदू उम्मीदवार का बड़ा आरोप
Humayun Kabir
बंगाल में 'बाबरी' की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर पर हिंदू उम्मीदवार का बड़ा आरोप
Comoros समुद्र का वो चौराहा, जहां टकराती हैं महाशक्तियां, भारत के लिए क्यों है जरूरी
Comoros
Comoros समुद्र का वो चौराहा, जहां टकराती हैं महाशक्तियां, भारत के लिए क्यों है जरूरी
पहले नौकरी छूटी, फिर पत्नी ने बनाई दूरी; तलाक का नोटिस भेजने पर बरसाई गोलियां
bengaluru news
पहले नौकरी छूटी, फिर पत्नी ने बनाई दूरी; तलाक का नोटिस भेजने पर बरसाई गोलियां
'घोंसले' में लौटे राज ठाकरे तब बाला साहेब से बगावत क्यों की थी? तब भी एक चुनाव था
maharastra politics
'घोंसले' में लौटे राज ठाकरे तब बाला साहेब से बगावत क्यों की थी? तब भी एक चुनाव था
14 लाख की गाड़ी, 12 करोड़ में मॉडिफाइड, इस राज्य में क्यों होने लगी थार की चर्चा?
Odisha news
14 लाख की गाड़ी, 12 करोड़ में मॉडिफाइड, इस राज्य में क्यों होने लगी थार की चर्चा?
हिंदुस्‍तान ने रचा इतिहास, ISRO ने लॉन्‍च किया सबसे भारी सैटेलाइट
ISRO LVM3 Launch
हिंदुस्‍तान ने रचा इतिहास, ISRO ने लॉन्‍च किया सबसे भारी सैटेलाइट
बांग्लादेश में बिगड़े हालात; तनाव के बीच हाई कमीशन ने भारत में बंद की वीजा सर्विस
Agartala News
बांग्लादेश में बिगड़े हालात; तनाव के बीच हाई कमीशन ने भारत में बंद की वीजा सर्विस
'कुंभ' के मेले में बिछड़े नेता मिल रहे, कहीं भरत-मिलाप तो कहीं चाचा-भतीजे की खिचड़ी
BMC Election 2025
'कुंभ' के मेले में बिछड़े नेता मिल रहे, कहीं भरत-मिलाप तो कहीं चाचा-भतीजे की खिचड़ी