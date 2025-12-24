रोज दाल-चावल खा-खाकर हो गए हैं बोर? लंच को टेस्टी और हटके बनाने के लिए घर पर बनाएं पनीर कोरमा रेसिपी

Paneer Korma Recipe: आजकल ठंड के मौसम में लंच और डिनर में अलग-अलग टेस्टी चीजों का खाने का मन करता ही है, जो आपके टेस्ट और मन को मस्त कर दें. कई लोग घर पर एक ही तरह का खाना खा-खाकर काफी ज्यादा बोर हो जाते हैं और हर समय बाहर का खाना भी नहीं खाया जाता है अगर आप भी घर पर कुछ हटके बनाना चाहते हैं, तो आप पनीर कोरमा को बनाकर खा सकते हैं. आजकल इसकी रेसिपी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा देखने को मिल रही है और लोग इसको खोजने की कोशिश कर रहे हैं. इसको घर पर बनाना काफी ज्यादा आसान होता है और इसको बनाने के लिए आपको घंटों किचन में पसीना बहाने की भी कोई जरूरत नहीं होगी. अगर आप भी इसकी रेसिपी को खोज रहे हैं, तो आइए आपको बताते हैं लंच को टेस्टी और हटके बनाने के लिए घर पर आप कैसे पनीर कोरमा को आसानी से बना सकते हैं, नोट कर लें रेसिपी.



पनीर कोरमा को घर पर कैसे बनाएं?



पनीर कोरमा को बनाने के लिए सामग्री



पनीर कोरमा को घर पर बनाने के लिए पनीर, दही, घी, क्रीम, मलाई, धनिया पत्ती, अदरक, प्याज, मसाले, काजू, गरम मसाला, कसूरी मेथी, नमक इन चीजों की जरूरत होती है.



पनीर कोरमा को बनाने की विधि

अगर आप पनीर कोरमा को घर पर बनाना चाहते हैं, तो इसको बनाना काफी ज्यादा आसान होता है, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक कढ़ाई लेनी है और उसमें तेल या घी को डालकर सारे खड़े मसाले को डाल देना है और भी बारीक कटा हुआ प्याज, अदरक-लहसुन का पेस्ट, काजू का पेस्ट, दही को डालकर अच्छे से आंच धीमी रखकर आप इसको पका सकते हैं अब आपको इसको बाद हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर अब इसमें पनीर के टुकड़े को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर 5-7 मिनट तक धीमी आंच पर पकाकर आप इसमें ऊपर से कसूरी मेथी को स्वाद के लिए डाल सकते हैं. अब आपका पनीर कोरमा आसानी से बनकर तैयार है इसको आप घर पर कभी भी आसानी से बनाकर खा सकते हैं. बच्चों से लेकर बड़ों तक को खूब पसंद आएगी.



