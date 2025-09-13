बचे हुए चावल को फेंकने के बजाय बनाएं ये टेस्टी 'पंता भात', खाकर आ जाएगा मजा

Panta Bhat Recipe: बासी खाना अगर आप भी फेंक देते हैं, तो फेंकने के बजाय आप बंगाल, ओडिशा और असम की मशहूर डिश पंता भात को घर पर आसानी से बना सकते हैं.
Panta Bhat Recipe: अक्सर अधिकतर घरों में रात के चावल बच जाते हैं, तो कुछ लोग सुबह उसको अच्छे से बनाकर खा लेते हैं, तो कुछ लोग ऐसी फेंक देते हैं. अगर आप भी उनमें से एक हैं, तो आप बंगाल, ओडिशा और असम की मशहूर डिश, जिसे वहां के लोग खाना बड़ा ही पसंद करते हैं पंता भात को घर पर आसानी से बनाकर खा सकते हैं. खाने में ये बड़ा ही टेस्टी होता है. बासी चावल से आप इसको झटपट से तैयार कर सकते हैं. खाने में बेहद जायकेदार होता है और सेहत के लिए भी ये काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. ये ज्यादा भारी भी नहीं होता है और आसानी से पच भी जाता है. आइए बताते हैं आपको आसानी से बनाने वाली रेसिपी.
पंता भात की सामग्री
पंता भात को बनाने के लिए आपको बले चावल, उबले आलू, सरसों का तेल, प्याज बारीक कटा हुआ, लाल मिर्च, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, नमक, कलौंजी इन चीजों की जरूरत होती है.
पंता भात की विधि
पंता भात को बनाने के लिए सबसे पहले आपको पैन में तेल गरम करना है और उसमें सूखी मिर्च, प्याज और हरी मिर्च को डालकर अच्छे से सेंक लेना है और फिर गैस बंद कर लेना है. आलू को उबाल देना है और फिर इसको मैश कर लेना है. इसमें हरी मिर्च, हरी धनिया को भी मिला देना है. प्याज और सूखी मिर्च को भी इसके ऊपर डाल देना है, और अच्छे से मिक्स करना है. हाथों से अब छोटे-छोटे बॉल्स को बना लेना है. चावल को आपको अलग से बना लेना है. आलू को क्रिस्पी करने के लिए इसमें तड़का लगा लेना है और अब आपका पंता भात आसानी से बनकर तैयार है. इसको आप अब गरमागरम खा सकते हैं. बच्चों से लेकर बड़ों तक को खूब पसंद आएगा. इसको आप कभी भी आसानी से बनाकर खा सकते हैं.