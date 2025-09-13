बचे हुए चावल को फेंकने के बजाय बनाएं ये टेस्टी 'पंता भात', खाकर आ जाएगा मजा
Advertisement
trendingNow12919955
Hindi Newsफूड

बचे हुए चावल को फेंकने के बजाय बनाएं ये टेस्टी 'पंता भात', खाकर आ जाएगा मजा

Panta Bhat Recipe:  बासी खाना अगर आप भी फेंक देते हैं, तो फेंकने के बजाय आप बंगाल, ओडिशा और असम की मशहूर डिश पंता भात को घर पर आसानी से बना सकते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Sep 13, 2025, 06:26 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बचे हुए चावल को फेंकने के बजाय बनाएं ये टेस्टी 'पंता भात', खाकर आ जाएगा मजा

Panta Bhat Recipe:  अक्सर अधिकतर घरों में रात के चावल बच जाते हैं, तो कुछ लोग सुबह उसको अच्छे से बनाकर खा लेते हैं, तो कुछ लोग ऐसी फेंक देते हैं. अगर आप भी उनमें से एक हैं, तो आप बंगाल, ओडिशा और असम की मशहूर डिश, जिसे वहां के लोग खाना बड़ा ही पसंद करते हैं पंता भात को घर पर आसानी से बनाकर खा सकते हैं. खाने में ये बड़ा ही टेस्टी होता है.  बासी चावल से आप इसको झटपट से तैयार कर सकते हैं. खाने में बेहद जायकेदार होता है और सेहत के लिए भी ये काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. ये ज्यादा भारी भी नहीं होता है और आसानी से पच भी जाता है. आइए बताते हैं आपको आसानी से बनाने वाली रेसिपी.
 

पंता भात की सामग्री

पंता भात को बनाने के लिए आपको बले चावल, उबले आलू, सरसों का तेल, प्याज बारीक कटा हुआ, लाल मिर्च, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, नमक, कलौंजी इन चीजों की जरूरत होती है.
 

Add Zee News as a Preferred Source

इसे भी पढ़ें:  दीपिका पादुकोण की फेवरेट डिश रसम राइस को घर पर ही आसान तरीकों से करें तैयार

 

पंता भात की विधि

पंता भात को बनाने के लिए सबसे पहले आपको पैन में तेल गरम करना है और उसमें सूखी मिर्च, प्याज और हरी मिर्च को डालकर अच्छे से सेंक लेना है और फिर गैस बंद कर लेना है. आलू को उबाल देना है और फिर इसको मैश कर लेना है. इसमें हरी मिर्च, हरी धनिया को भी मिला देना है. प्याज और सूखी मिर्च को भी इसके ऊपर डाल देना है, और अच्छे से मिक्स करना है. हाथों से अब छोटे-छोटे बॉल्स को बना लेना है. चावल को आपको अलग से बना लेना है. आलू को क्रिस्पी करने के लिए इसमें तड़का लगा लेना है और अब आपका पंता भात आसानी से बनकर तैयार है. इसको आप अब गरमागरम खा सकते हैं. बच्चों से लेकर बड़ों तक को खूब पसंद आएगा. इसको आप कभी भी आसानी से बनाकर खा सकते हैं. 

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

...और पढ़ें

TAGS

panta bhatpanta bhat recipeBengali dish

Trending news

PM Modi Manipur Visit Live Update: नस्लीय हिंसा भड़कने के बाद आज पहली बार मणिपुर दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी
PM Modi
PM Modi Manipur Visit Live Update: नस्लीय हिंसा भड़कने के बाद आज पहली बार मणिपुर दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी
नेपाल की अंतरिम सरकार का भारत ने किया स्वागत, संसद भंग होते ही सामने आई चुनावी तारीख
Nepal
नेपाल की अंतरिम सरकार का भारत ने किया स्वागत, संसद भंग होते ही सामने आई चुनावी तारीख
कश्मीर को पार्सल ट्रेन की सौगात, पूरा हुआ किसानों का सपना, जानिए मुनाफे का गुणागणित
Jammu Kashmir
कश्मीर को पार्सल ट्रेन की सौगात, पूरा हुआ किसानों का सपना, जानिए मुनाफे का गुणागणित
कौन था आतंक का बाबा वेंगा, कट्टरपंथी भाषण सुन दहशतगर्द खोलने चले थे 'मौत की फैक्टरी'
DNA
कौन था आतंक का बाबा वेंगा, कट्टरपंथी भाषण सुन दहशतगर्द खोलने चले थे 'मौत की फैक्टरी'
हासन में गणपति विसर्जन के दौरान ट्रक ने मारी श्रद्धालुओं को टक्कर, 8 की मौत कई घायल
Hassan
हासन में गणपति विसर्जन के दौरान ट्रक ने मारी श्रद्धालुओं को टक्कर, 8 की मौत कई घायल
दिल्ली से बंगाल...विपक्ष की उम्मीद नेपाल! भारत में तख्तापलट की साजिश?
DNA Analysis
दिल्ली से बंगाल...विपक्ष की उम्मीद नेपाल! भारत में तख्तापलट की साजिश?
75 कोर्टरूम, 3750 करोड़ की लागत... महल से कम नहीं नए बॉम्बे हाईकोर्ट का नया परिसर
Bandra High Court complex
75 कोर्टरूम, 3750 करोड़ की लागत... महल से कम नहीं नए बॉम्बे हाईकोर्ट का नया परिसर
ईमानदार सरकार लोगों की सेवा कर रही है, 45 दिनों में हर पीड़ित को मिलेगा मुआवजा: CM
Punjab Floods
ईमानदार सरकार लोगों की सेवा कर रही है, 45 दिनों में हर पीड़ित को मिलेगा मुआवजा: CM
500-600 नहीं बस इतने में मिलेगा फिल्मों का टिकट, वीकेंड पर भी नहीं ढीली होगी जेब
Karnataka movie ticket prices
500-600 नहीं बस इतने में मिलेगा फिल्मों का टिकट, वीकेंड पर भी नहीं ढीली होगी जेब
पति को सुलाया मौत की नींद, फिर तैयार किया खौफनाक प्लान, पैसों के लालच में बोली...
Karnataka News
पति को सुलाया मौत की नींद, फिर तैयार किया खौफनाक प्लान, पैसों के लालच में बोली...
;