घर पर कैसे बनाएं पीनट बटर, फटाफट जानें हेल्दी पीनट बटर की रेसिपी

फिटनेस फ्रीक लोग अपनी डाइट में पीनट बटर को शामिल करते हैं. ज्यादातर लोग पीनट बटर बाहर से खरीदते हैं. मार्केट में मिलने वाले पीनट बटर में पाम ऑयल और चीनी की मात्रा पाई जाती है जो कि सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है. आप घर पर आसानी से पीनट बटर बना सकते हैं. आइए जानते हैं घर पर कैसे बनाएं पीनट बटर. फटाफट नोट कर लें रेसिपी.

पीनट बटर बनाने की सामग्री

2 कप कच्ची या फिर भुनी हुई मूंगफली

नमक चुटकीभर

शहद या गुड़ 1 चम्मच

1 से 2 चम्मच तेल या घी

बनाने का तरीका

अगर आपने 2 कप कच्ची मूंगफली ली है. एक कढ़ाई में मीडियम आंच पर 5 से 7 मिनट तक मूंगफली को भून लें. जब छिलका आसानी से हटने लग जाए तो फिर गैस बंद कर दें.

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जब मूंगफली ठंडी हो जाए तो, हाथों से रगड़कर छिलके को उतार लें. मूंगफली के सारे छिलके हटाने जरूरी है.

पीनट बटर बनाने के लिए मूंगफली को एक हाई-स्पीड ब्लेंडर या फूड प्रोसेसर में डालें. इसके बाद 1 मिनट तक इसे चलाएं. पहले मूंगफली पाउडर की तरह नजर आएगा.

पीनट बटर के लिए मूंगफली को लगातार ब्लेंड करें. मशीन को रोककर किनारों से पाउडर को बीच में करें. इसके बाद फिर से ब्लेंडर को चालू करें. कुछ ही देर में मूंगफली अपना नेचुरल ऑयल छोड़ देगी. मूंगफली का एक पेस्ट बनने लगेगा.

जैसे ही पेस्ट स्मूथ हो जाए तो इसमें नमक और शहद डालें. अगर आपको पीनट बटर ज्यादा सूखा लगे, तो इसमें आप 1 चम्मच तेल डाल सकते हैं.

पेस्ट को आपको तब तक ब्लेंड करना है जब तक मूंगफली क्रीमी ना हो जाए. अगर आपको क्रंची पीनट पसंद है तो लास्ट में आप कुटी हुई मूंगफली डाल सकते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.