गरमा-गरम चाय के साथ बनाकर खाएं पिज्जा पफ, बच्चो को भी आएगा खूब पसंद

Pizza Puffs Recipe: आजकल लोगों को चाय के साथ में कुछ ना कुछ टेस्टी चीजें खाने का मन करता ही है. चाय के साथ कुछ स्वादिष्ट और कुरकुरा चीज खाने को मिल जाए, तो बात ही कुछ अलग हो जाती है. अगर आप भी गरमा-गरम चाय के साथ कुछ टेस्टी सा बनाकर खाना चाहते हैं, तो आप झटपट से पिज्जा पफ को बनाकर खा सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है और झटपट से बनकर तैयार भी हो जाता है. इसको बनाने के लिए आपको ज्यादा चीजों की भी जरूरत नहीं होती है. अगर आप कुछ नया और मजेदार ट्राई करेंगे तो बच्चों को भी खाना खूब पसंद आएगा. आप बाजार से जाकर कुछ खाने की बजाय घर पर ही मजेदार सा कुछ बना सकते हैं. इसको खाने के बाद आपका मन बार-बार बनाने को करेगा. आइए आप भी जान लें कमाल की रेसिपी.

आप इस टेस्टी सी रेसिपी को चीज़ और खूब सारी सब्जियों को भरकर बना सकते हैं. अगर घर में अचानक से मेहमान आ जाते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या बनाएं, जो स्वाद को कई गुना तक बढ़ा दें तो आप टेस्टी सा पिज्जा पफ बनाकर खा सकते हैं. फटाफट से जान लें कैसे इसको आप बना सकते हैं.



पिज्जा पफ बनाने की विधि

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अगर आप घर पर ही गरमा-गरम चाय के साथ में कुछ टेस्टी सा बनाकर खाना चाहते हैं, तो आप पिज्जा पफ को बना सकते हैं. आइए आज आपको बताते हैं कैसे आप इसको फटाफट से बना सकते हैं. इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको आटे का एक सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लेना है, फिर इसको कुछ देर के लिए ऐसी छोड़ देना है. सब्जियों को बारीक-बारीक अब आपको कट कर लेना है और फिर एक पैन लेना है और उसमें सारी सब्जियों को मिक्स कर लेना है. पनीर को भी आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं. सभी चीजों को अच्छे से मिक्स आपको कर लेना है. सॉस और सारे स्पाइसी चीजों को भी डालकर मिक्स कर लेना है. सभी चीजों को मिलाने के बाद आपको फीलिंग अच्छे से तैयार कर लेनी है. डो से रोटी अब आपको बना लेना है और फिर स्क्वेयर शेप में काटें और फीलिंग को डाल दें. एयर फ्रायर में डालकर 15 मिनट के लिए पकने के लिए रख दें. अब आपका पिज्जा पफ आसानी से बनकर तैयार है इसको आप गरमा-गरम चाय के साथ बनाकर खा सकते हैं.



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