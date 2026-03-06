Advertisement
लाइफस्टाइलफूड

नाश्ते में बनाएं खिला-खिला पोहा, फटाफट नोट करें रेसिपी

नाश्ते के लिए पोहा एक हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन है. पोषक तत्वों से भरपूर पोहे को बनाना बेहद आसान है. आइए जानते हैं पोहा बनाने की रेसिपी क्या है. 

 

Mar 06, 2026, 04:01 PM IST
नाश्ते में बनाएं खिला-खिला पोहा, फटाफट नोट करें रेसिपी

खिला-खिला पोहा ना केवल देखने में बल्कि खाने में भी अच्छा लगता है. सुबह नाश्ते में टेस्टी ब्रेकफास्ट के लिए आप पोहा बना सकते हैं. हम आपको पोहा बनाने की रेसिपी के बारे में बताएंगे. आइए जानते हैं पोहा बनाने की रेसिपी. 

पोहा बनाने के लिए जरूरी चीजें 
2 कप अच्छा पोहा
2 बारीक कटे हुए प्याज 
1 बारी कटी हुई मिर्च 
3 से 4 चम्मच मूंगफली के दाने 
4 से 5 चम्मच तेल 
हाफ छोटा चम्मच सरसों 
10 करी पत्ते 
हाफ छोटा चम्मच चीनी 
हाफ छोटा चम्मच गरम मसाला 
एक चम्मच हल्दी पाउडर 
एक नींबू का रस 
एक चम्मच घी 

पोहा बनाने का तरीका 
पोहा बनाने के लिए सबसे पहले पोहा धोकर साफ कर लें. इसके बाद पोहा अलग रख दें. अब पैन में तेल या घी डालकर इसे गर्म करें. 

गर्म तेल में पहले राई और हरी मिर्च डालें. इसके बाद तेल में मूंगफली को डालकर इसे अच्छे से भून लें. 

अब पैन में कटा हुआ प्याज और करी पत्ता डालकर इसे भून लें. 

जब प्याज गोल्डन कलर को हो जाए तो इसमें मसाले डाल दें. इसके बाद प्याज और मसाल को अच्छे से भून लें. 

अब इसमें धुले हुए पोहे को डाल दें. इसके बाद सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें. 

अब इस पोहे में नींबू का रस मिला दें. लीजिए आपका खिला-खिला पोहा बनकर तैयार है. 

पोहे को आप हरे धनिए से गर्निशिंग कर सकते हैं. हरा धनिया डालने से पोहे का स्वाद बढ़ जाएगा. नाश्ते में खिला-खिला पोहा बच्चों से लेकर बड़ों तक को पसंद आएगा. अगर आप बच्चों के लिए टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बनाना चाहते हैं तो ब्रेकफास्ट में पोहा बना सकते हैं .

