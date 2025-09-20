घर पर 10 मिनट में तैयार करें बाजार जैसे व्रत वाले आलू के चिप्स, यहां जाने परफेक्ट रेसिपी
घर पर 10 मिनट में तैयार करें बाजार जैसे व्रत वाले आलू के चिप्स, यहां जाने परफेक्ट रेसिपी

Potato Chips Recipe:  अगर आप घर पर ही नवरात्रि में बाहर के बजाय घर पर व्रत वाले आलू के चिप्स बनाकर खाना चाहते हैं, तो आपको बताते हैं कैसे आप आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Sep 20, 2025, 06:15 AM IST
घर पर 10 मिनट में तैयार करें बाजार जैसे व्रत वाले आलू के चिप्स, यहां जाने परफेक्ट रेसिपी

Potato Chips Recipe:  नवरात्रि आने वाली है और अधिकतर लोग पूरे नौ दिनों के व्रत रखते हैं. कुछ हल्का-फुल्का खाने का मन करता है कुछ लोग आलू बनाकर खाते हैं या बाजार से खरीदकर आलू के चिप्स को खाते है. कई घरों में महिलाएं पहले ही चिप्स बनाकर रख लेती हैं अगर आप भी घर पर बनाने की सोच रही हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे तैयार करें तो आप घर पर आसानी से कुरकुरे और टेस्टी आलू चिप्स 10 मिनट में बनाकर तैयार कर सकती हैं. आइए आपको बताते हैं आसानी से बनने वाली रेसिपी. आप भी करें नोट.
 

आलू चिप्स बनाने की सामग्री 

आलू चिप्स बनाने के लिए आपको आलू , सेंधा नमक, काली मिर्च पाउडर, देसी घी या मूंगफली का तेल इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं.

इसे भी पढ़ें:  डिनर को खास बनाने के लिए घर पर बनाएं रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर चंगेजी, नोट करें रेसिपी

 

आलू चिप्स बनाने की विधि

आलू चिप्स बनाने के लिए आपको पहले सबसे आलू को अच्छे से धोकर स्लाइस तैयार करके और फिर से अच्छे से धोकर छील लें. पतली-पतली चिप्स की शेप में अब आपको आलू को कट कर लेना है. आलू को ठंडे पानी में थोड़ी देर के लिए ऐसी छोड़ दें. फिर आपको कुछ देर बाद छलनी में डालकर पानी को अच्छे से निकाल लेना है. अच्छी तरह से धोकर इसको आपको कपड़े में अच्छे से सुखा देना है. एक कढ़ाही में मूंगफली का तेल या देसी घी को डालकर गर्म कर लेना है और फिर उसमें आलू की स्लाइस को धीरे-धीरे करके डाल देना है. हल्का सुनहरा और कुरकुरा होने तक आपको इसको अच्छे से पकाना है. चिप्स को टिशू पेपर पर निकालें ताकि ज्यादा तेल हो तो निकाल जाए. चिप्स पर सेंधा नमक और काली मिर्च को ऊपर से छिड़क दें अब आपके आलू चिप्स आसानी से बनकर तैयार हैं. एयरटाइट डिब्बे में स्टोर करके आप रख सकते हैं. बच्चों से लेकर बड़ों तक को खाना खूब पसंद आएगा. 

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

;