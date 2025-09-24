आलू के छिलकों को फेंकने के बजाय घर पर आसानी से बनाएं क्रिस्पी स्पाइसी चिप्स, झट से नोट कर लें बनाने का आसान तरीका
आलू के छिलकों को फेंकने के बजाय घर पर आसानी से बनाएं क्रिस्पी स्पाइसी चिप्स, झट से नोट कर लें बनाने का आसान तरीका

Potato Peels Chips Recipe:  अगर आप शाम को मजेदार बनाना चाहते हैं, तो घर पर आसानी से आलू के छिलकों से क्रिस्पी स्पाइसी चिप्स को बना सकते हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Sep 24, 2025, 12:46 PM IST
आलू के छिलकों को फेंकने के बजाय घर पर आसानी से बनाएं क्रिस्पी स्पाइसी चिप्स, झट से नोट कर लें बनाने का आसान तरीका

Potato Peels Chips Recipe:  आलू खाना बच्चों से लेकर बड़ों तक को खूब पसंद होता है. अधिकतर लोग आलू के छिलकों को कचरा समझकर कचरे में फेंक देते हैं लेकिन आपको बता दें इसको फेंकने के बजाय आप इसका इस्तेमाल मजेदार डिश को बनाने के लिए कर सकते हैं. शाम में अगर आपका कुछ चटपटा खाने का मन है, तो आप आलू के छिलकों से क्रिस्पी स्पाइसी चिप्स को आसानी से घर पर बना सकते हैं. आलू के छिलकों में फाइबर, विटामिन-सी, आयरन और पोटैशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो आपकी सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है. आइए आपको बताते हैं कैसे आप इसको आसानी से घर पर बना सकते हैं, नोट कर लें रेसिपी.
 

आलू के छिलके के चिप्स बनाने के लिए सामग्री

आलू के छिलके के चिप्स को बनाने के लिए आपको फ्रेश आलू के छिलके, नमक , तेल, मसाले, चाट मसाला, नींबू का रस इन चीजों की जरूरत होगी.

इसे भी पढ़ें: नवरात्रि के तीसरे दिन बनाएं क्रिस्पी कुट्टू की पकौड़ी, बेहद ही आसान है रेसिपी

 

आलू के छिलके के चिप्स बनाने की विधि

आलू के छिलके के चिप्स बनाने के लिए आपको सबसे पहले  छिलकों को बारीक और पतला छीलें और उसको साफ पानी से अच्छे से धो दें. फिर उसके बाद टॉवल से पोंछकर उसको सुखाने के लिए छोड़ दें. अब आपको एक कढ़ाई लेनी है और उसमें तेल को डालकर गरम कर लेना है. आलू के छिलकों को थोड़ा-थोड़ा करके अब कढ़ाई में डालते जाना है. गोल्डन और क्रिस्पी होने तक आपको इसको तल लेना है. तल जाने के बाद अब आपको छिलकों को टिश्यू पेपर पर रखकर इसका एक्स्ट्रा तेल सारा निकाल लेना है. अब आपको एक बाउल लेना है और उसमें ऑलिव ऑयल, आलू के छिलके, नमक और मसाला डालकर इसको मिक्स कर लेना है. अब आपको इसको अच्छे से बेक कर लेना है. अब इसको एक प्लेट में निकालकर नमक, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला और नींबू का रस ऊपर से छिड़कें. अब आपके आलू के छिलके के चिप्स बनकर तैयार हैं.

;