मैदा नहीं आटे से झटपट बनाएं फूले-फूले और मुलायम भटूरे, बेहद ही आसान है बनाने की रेसिपी

Wheat Flour Bhatura Recipe: छोले भटूरे खाना अधिकतर लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है बाहर जाकर खाना भी पसंद करते हैं. नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है. जगह-जगह पर मैदे से बना भटूरे बनाया जाता है, जो कभी-कभी आपकी हेल्थ को भी काफी नुकसान कर जाता है. इसको पचाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है. अगर आप मैदा की जगह पर आटे से झटपट फूले-फूले और मुलायम भटूरे को बनाना चाहते हैं, तो आइए आपको बताते हैं आप कैसे आसानी से बना सकते हैं. इसको बनाना काफी ज्यादा आसान होता है. नोट कर लें रेसिपी.



कैसे बनाएं आटे के भटूरे?

आटे के भटूरे बनाना काफी ज्यादा आसान होता है. इसको बनाने के लिए आपको 1 बाउल में आटा, चीनी, नमक और आधा चम्मच बेकिंग सोडा, दही को मिलाकर अच्छे से गूंथ लेना है. 1 घंटे के लिए अब इसको आपको ढककर रख लेना है. अब आपको हाथों में तेल लगाना है और फिर बेल लेना है. अब आपको कड़ाही में तेल को गरम कर लेना है. मीडियम हाई फ्लेम में अब आपको भटूरे को कड़ाही में डालकर अच्छे से तल लेना है अब आपके भटूरे एकदम फूले हुए नजर आएंगे. अब आपके आटे के भटूरे बनकर तैयार है. इसको आप चटपटे छोले की सब्जी के साथ में आप खा सकते हैं. इसको खाना बच्चों से लेकर बड़ों तक को खूब पसंद आएगा. गर्मागरम छोले भटूरे को आप प्याज के साथ खाएंगे तो स्वाद काफी दोगुना हो जाएगा. आटे वाले भटूरे आपकी सेहत के लिए भी ठीक होते हैं, इसको आप झटपट कभी भी बनाकर खा सकते हैं. अगर आप वीकेंड पर बनाकर खाते हैं, तो सभी को खूब पसंद आएगा और बार-बार खाने का भी मन करेगा. हरी मिर्च को डीप फ्राई करके भी इसके साथ खा सकते हैं, इसके साथ खाने से खाने का स्वाद काफी ज्यादा बढ़ जाएगा.

