धनिया-पुदीना नहीं, घर पर बनाएं 'मूली-टमाटर' की चटपटी चटनी; सेहत और स्वाद का है अनोखा मेल

Mooli Tamatar Ki Chutney: मूली और टमाटर की चटपटी चटनी न केवल खाने का स्वाद दोगुना करती है, बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद है. ऐसे में इस खबर में हम आपको इसे बनाने का तरीका बताएंगे, साथ ही इसके फायदे भी बताएंगे..

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Feb 03, 2026, 08:38 PM IST
Mooli Tamatar Ki Chutney: सर्दियों में बाजार में ताजी और रसदार मूली आसानी से मिलने लगती है. ऐसे में बड़े चाव से लोग मूली की सब्जी, पराठे और सलाद खाते हैं. लेकिन क्या आपने कभी मूली-टमाटर की चटपटी चटनी खाई है? ये चटनी बेहद स्वादिष्ट, चटपटी और मजेदार लगती है. इसे एक बार खाने के बाद धनिया-पुदीना की चटनी फीकी लगने लगेगी. सबसे अच्छी बात ये है कि आप इस चटनी को आसानी से बना सकते हैं और सेहत के लिए ये बेहद फायदेमंद भी होती है. इस खबर में हम आपको इसे बनाने का तरीका बताएंगे.

 

सेहत के लिए कैसे फायदेमंद है मूली और टमाटर की चटनी?
मूली का हल्का तीखापन और टमाटर की खटास मिलकर इस चटनी को बेहतरीन स्वाद देती है. मूली डाइजेशन सिस्टम के लिए अच्छी होती है, वहीं टमाटर में एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो बॉडी को अंदर से मजबूत बनाने में मदद करता है. 

कैसे बनाएं मूली और टमाटर की चटपटी चटनी?
मूली टमाटर की चटपटी चटनी बनाना बेहद आसान है. इसे बनाने के लिए सबसे पहले मूली को कद्दूकस कर लें और टमाटर को मोटा-मोटा काट लें. इसके बाद पैन में थोड़ा सा तेल गर्म करके लहसुन, हरी मिर्च और जीरा भूनें. फिर इसमें मूली और टमाटर डालकर हल्का पका लें. अब ठंडा होने पर इसे पीस लें और नमक व स्वादानुसार मसाले मिला लें. इस तरह आपको चटनी तैयार हो जाएगी. 

 

मूली और टमाटर की चटनी के क्या फायदे हैं?
स्वाद के साथ-साथ मूली और टमाटर की चटनी सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद मानी जाती है. मूली बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करती है और टमाटर इम्युनिटी बढ़ाता है. वहीं इसकी चटनी डाइजेशन सिस्टम को दुरुस्त रखती है. खासकर ठंड के मौसम में होने वाली सुस्ती को दूर करती है. 

 

मूली और टमाटर की चटनी कैसे खाया जा सकता है?
मूली-टमाटर की ये चटनी पराठे, दाल-चावल, खिचड़ी या रोटी के साथ भी बहुत टेस्टी लगती है. इसे बनाकर आप रोज के खाने के साथ खा सकते हैं, जो खाने का स्वाद बढ़ा देता है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर.

Mooli Tamatar Ki ChutneyRadish Chutney

