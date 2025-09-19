नाश्ते में बच्चों के लिए बनाएं ये झटपट बनने वाला रागी चीला, नोट कर लें रेसिपी!
नाश्ते में बच्चों के लिए बनाएं ये झटपट बनने वाला रागी चीला, नोट कर लें रेसिपी!

Ragi Chilla Recipe:  नाश्ते को हेल्दी और टेस्टी बनाने के लिए आपको रोजाना  रागी चीला को बनाकर खाना चाहिए ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है.

Sep 19, 2025
Ragi Chilla Recipe:  नाश्ते को आपको कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से कई समस्याओं से आप घिर सकते हैं. ज्यादातर घरों में चीला बनाकर खूब खाया जाता है अगर आप भी खुद को हेल्दी और नाश्ते को टेस्टी रखना चाहते हैं, तो आप रागी के चीले को बनाकर खा सकते हैं इसको बनाना काफी ज्यादा आसान होता है बिना समय लगाएं कम समय में ही बनकर तैयार हो जाएगा. रागी बेहद पौष्टिक माना जाता है, इसमें भरपूर पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद होते है. रागी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी, फाइबर और विटामिन मिनरल ये सब भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. आइए आपको बताते हैं इसको बनाने की आसान सी रेसिपी.
 

रागी चीला बनाने की सामग्री

रागी चीला को बनाने के लिए आपको रागी का आटा, दही, बारीक कटी सब्जियां, पानी. मसाले इन चीजों की जरूरत होती है.

रागी चीला बनाने की विधि

रागी चीला को बनाने के लिए आपको रागी के आटे को एक बाउल में लेना है और फिर दही को डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है.  बारीक कटी सब्जियों को भी आपको चीला में प्याज, शिमला मिर्च, गाजर, धनिया पत्ते को भी इसमें मिला देना है इसमें हल्का-हल्का सा पानी डालकर इसका आपको घोल बनाकर तैयार कर लेना है. आपको एक पैन लेना है और उस पर तेल को डालकर गरम करना है फिर उसमें  रागी चीला का घोल डालकर अच्छे से उसको तवे पर गोल घुमा देना है. मीडियम फ्लेम पर दोनों साइड से अच्छी तरह पलटकर पकाना है. अब आपका रागी चीला बनकर तैयार है. इसको आप चटनी, सॉस के साथ आसानी में गरमागरम खा सकते हैं. ये बच्चों से लेकर बड़ों तक को खूब पसंद आएगा और काफी ज्यादा हेल्दी भी होती है. अगर आपके पास नाश्ता बनाने के लिए समय कम है, तो आपको इस चीज का चीला यानि रागी चीला को आप बना सकते हैं.
 

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

;