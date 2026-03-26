60 के अंगूर से बनाएं ₹600 के किशमिश, ये रहा स्टेप-बाय-स्टेप पूरा प्रोसेस

आप घर पर आसनी से टेस्टी और फ्रेश किशमिश बना सकते हैं. घर पर आप आसानी से किशमिश बना सकते हैं. ये किशमिश सस्ती पड़ती है. आइए जानते हैं ताजी, मुलायम और जूसी किशमिश घर पर आसानी से कैसे बनाएं.

कितने अंगूर में तैयार हो सकती है किशमिश

लगभग 1 किलो अंगूर में 500 ग्राम किशमिश तैयार हो सकती है. अंगूर सूखने के बाद उसका पानी निकल जाता है. जिस वजह से अंगूर का वजन कम हो जाता है. किशमिश बनाने के लिए हमेशा पतले छिलके वाला अंगूर लेना चाहिए. मीठे और पके हुए अंगूर चुनें. गोल आकार वाले अंगूर से बनी किशमिश सॉफ्ट होती है. आप हरे या लाल किसी भी रंग के अंगूर का इस्तेमाल कर सकते हैं.

कैसे बनाएं किशमिश

अंगूर से किशमिश बनाने के लिए प्रक्रिया काफी आसान है. सबसे पहले अंगूर को डंठल से अलग करके अच्छे से साफ कर लें. फिर एक बर्तन में पानी गर्म करें और पानी को हल्का उबाल लें. इसके बाद इसमें अंगूर को 3 से 4 मिनट के लिए पका लें. अब अंगूर पानी के ऊपर तैरने लगें, तो समझ लीजिए अंगूर तैयार है. अंगूर को ज्यादा देर तक नहीं पकाना चाहिए, इससे अंगूर का टेक्सचर खराब हो सकता है.

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अगला स्टेप

अब अंगूर को छानकर ठंडा होने के लिए रख दें. इसके बाद एक सूती कपड़ा और ट्रे लें. अब सूती कपड़े को ट्रे पर बिछा दें. फिर अंगूर को एक-एक करके फैला दें. इससे अंगूर अलग-अलग रहेंगे. इसके बाद सीधी धूप में अंगूर को सुखा दें. तेज धूप में 1 से 2 दिन में किशमिश तैयार हो जाती है. बीच-बीच में अंगूर को पलटते रहें, ताकि यह हर तरफ से सूख जाएं. जब अंगूर सूख जाएं तो यह हल्के सॉफ्ट हो जाएंगे. इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें नमी ना रहें, क्योंकि नमी की वजह से किशमिश खराब हो सकते हैं. ऐसे में अंगूर को पूरी तरह से सूखना बेहद जरूरी है.

स्टोर करने का सही तरीका क्या है

किशमिश को एक साफ कांच के जार में भर लें. इसके बाद नॉर्मल तापमान में इसे स्टोर करें. ऐसा करने से आप सालभर किशमिश का इस्तेमाल कर सकते हैं. किशमिश सेहत के लिए फायदेमंद होती है. लेकिन इसमें कैलोरी ज्यादा होती है, ऐसे में इसका ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.