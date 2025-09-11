बच्चों के टिफिन के लिए बनाएं ये झटपट बनने वाला राजमा पराठा, एक ही बार में कर जाएंगे चट!

Rajma Paratha Recipe: हर दिन बच्चों के टिफिन में खाने के लिए सोचना ये बहुत बड़ा टास्क होता है अधिकतर चीजें ऐसी होती हैं, जिनको बच्चें बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करते हैं. अगर आप बच्चों के टिफिन को हेल्दी और टेस्टी रखना चाहती हैं, तो घर पर आसानी से राजमा पराठा को बना सकती हैं, इसको बनाना काफी ज्यादा आसान होता है और झटपट से बनकर तैयार भी हो सकता है. टिफिन में रखी ये चीज आपके लाडली या लाडले को खूब पसंद आएगी. आपको बताते हैं, इसकी आसान सी बनने वाली रेसिपी के बारे में आपको नोट कर लेना चाहिए.



राजमा पराठा बनाने की सामग्री

राजमा पराठा बनाने के लिए आपको राजमा, प्याज, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन पेस्ट, हरी धनिया, मसाले, नमक, आटा, घी/तेल इन चीजों की जरूरत होती है.



राजमा पराठा बनाने की विधि

राजमा पराठा बनाने के लिए आपको सबसे पहले राजमा को अच्छे से धोकर इसको उबाल देना है और फिर उबालने के बाद अच्छे से मैश कर देना है. अब इसमें ही आपको प्याज, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन पेस्ट, हरी धनिया, मसाले, नमक इन चीजों को डालकर अच्छे से मिला देना है. अब आपका राजमा पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा. इसके बाद ही आपको आटे को गूंथ लेना है ध्यान रहे कि आटे में नमक आपको जरूर डालना है. अब आटे में से छोटी-छोटी लोई को निकालना है और आटे की लोई बेलकर बीच में राजमा की स्टफिंग को अच्छे से भर लेना है इसके बाद तवे पर घी/तेल को डालकर इसकी स्टफिंग को डालकर सुनहरा होने तक आगे-पीछे से सेंकना है. अब आपका गरमागरम राजमा पराठा बनकर तैयार है अब बच्चों के टिफिन में आप इसको डालकर दे सकते हैं. इसको बनाना भी काफी ज्यादा आसान होता है. बच्चों से लेकर बड़ों तक को ये खूब पसंद आएगा. अगर आपको कुछ अलग या चटपटा खाने का मन है, तो भी ये बेस्ट रहेगा.