बच्चों के टिफिन के लिए बनाएं ये झटपट बनने वाला राजमा पराठा, एक ही बार में कर जाएंगे चट!
Advertisement
trendingNow12917144
Hindi Newsफूड

बच्चों के टिफिन के लिए बनाएं ये झटपट बनने वाला राजमा पराठा, एक ही बार में कर जाएंगे चट!

Rajma Paratha Recipe:  हर दिन एक मां के लिए कंफ्यूजन जैसा हो जाता है कि आज बच्चों के टिफिन में ऐसा क्या दें, जो बच्चों को पसंद भी आए और खाने में भी हेल्दी हो.आज आपको राजमा पराठा बनाने की रेसिपी बताते हैं. 

Written By  Ritika|Last Updated: Sep 11, 2025, 06:32 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बच्चों के टिफिन के लिए बनाएं ये झटपट बनने वाला राजमा पराठा, एक ही बार में कर जाएंगे चट!

Rajma Paratha Recipe:  हर दिन बच्चों के टिफिन में खाने के लिए सोचना ये बहुत बड़ा टास्क होता है अधिकतर चीजें ऐसी होती हैं, जिनको बच्चें बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करते हैं. अगर आप बच्चों के टिफिन को हेल्दी और टेस्टी रखना चाहती हैं, तो घर पर आसानी से राजमा पराठा को बना सकती हैं, इसको बनाना काफी ज्यादा आसान होता है और झटपट से बनकर तैयार भी हो सकता है. टिफिन में रखी ये चीज आपके लाडली या लाडले को खूब पसंद आएगी. आपको बताते हैं, इसकी आसान सी बनने वाली रेसिपी के बारे में आपको नोट कर लेना चाहिए.
 

राजमा पराठा बनाने की सामग्री

राजमा पराठा बनाने के लिए आपको राजमा, प्याज, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन पेस्ट, हरी धनिया, मसाले, नमक, आटा, घी/तेल इन चीजों की जरूरत होती है.
 

Add Zee News as a Preferred Source

इसे भी पढ़ें:  बरसात में बच्चों के लिए झटपट तैयार करें दही सैंडविच, नोट करें बनाने की विधि!

 

राजमा पराठा बनाने की विधि

राजमा पराठा बनाने के लिए आपको सबसे पहले राजमा को अच्छे से धोकर इसको उबाल देना है और फिर उबालने के बाद अच्छे से मैश कर देना है. अब इसमें ही आपको  प्याज, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन पेस्ट, हरी धनिया, मसाले, नमक इन चीजों को डालकर अच्छे से मिला देना है. अब आपका राजमा पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा. इसके बाद ही आपको आटे को गूंथ लेना है ध्यान रहे कि आटे में नमक आपको जरूर डालना है. अब आटे में से छोटी-छोटी लोई को निकालना है और आटे की लोई बेलकर बीच में राजमा की स्टफिंग को अच्छे से भर लेना है इसके बाद तवे पर घी/तेल को डालकर इसकी स्टफिंग को डालकर सुनहरा होने तक आगे-पीछे से सेंकना है. अब आपका गरमागरम राजमा पराठा बनकर तैयार है अब बच्चों के टिफिन में आप इसको डालकर दे सकते हैं. इसको बनाना भी काफी ज्यादा आसान होता है. बच्चों से लेकर बड़ों तक को ये खूब पसंद आएगा. अगर आपको कुछ अलग या चटपटा खाने का मन है, तो भी ये बेस्ट रहेगा.

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

...और पढ़ें

TAGS

Rajma Paratharajma paratha recipe

Trending news

बिहार CM के सवाल पर क्यों चुप हो गए थे राहुल? तेजस्वी यादव ने दिया जवाब
Tejashwi Yadav
बिहार CM के सवाल पर क्यों चुप हो गए थे राहुल? तेजस्वी यादव ने दिया जवाब
दशरथ मांझी के परिवार को... राहुल गांधी ने उन्हें चाभी देकर झूठ फैलाया: जीतनराम मांझी
Jitan Ram Manjhi
दशरथ मांझी के परिवार को... राहुल गांधी ने उन्हें चाभी देकर झूठ फैलाया: जीतनराम मांझी
बादल हैं लेकिन बारिश नहीं, क्या चुपके से बाय कर गया मॉनसून या फिर ढहाएगा कहर?
weather update
बादल हैं लेकिन बारिश नहीं, क्या चुपके से बाय कर गया मॉनसून या फिर ढहाएगा कहर?
कहां से छलनी हुआ INDIA गठबंधन? उप राष्ट्रपति चुनाव ने खोली अंदरूनी फूट
Ramdas Athawale
कहां से छलनी हुआ INDIA गठबंधन? उप राष्ट्रपति चुनाव ने खोली अंदरूनी फूट
मुझे बख्श दो...चिल्लाता रहा युवक पीटता रहा नशेड़ी, यहां हुई दिल- दहलाने वाली वारदात
tamilnadu news
मुझे बख्श दो...चिल्लाता रहा युवक पीटता रहा नशेड़ी, यहां हुई दिल- दहलाने वाली वारदात
बाघ नहीं पकड़ पाया वन विभाग तो भड़क गए ग्रामीण, 10 कर्मचारी पिंजरे में कर दिए बंद
Tiger News in Hindi
बाघ नहीं पकड़ पाया वन विभाग तो भड़क गए ग्रामीण, 10 कर्मचारी पिंजरे में कर दिए बंद
श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल...क्यों बनते हैं ऐसे हालात? महबूबा मुफ्ती ने बताई वजह
Mehbooba Mufti
श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल...क्यों बनते हैं ऐसे हालात? महबूबा मुफ्ती ने बताई वजह
संविधान पर फख्र! जलते नेपाल का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पड़ोसियों को देखो...
Supreme Court
संविधान पर फख्र! जलते नेपाल का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पड़ोसियों को देखो...
'भारत में भी हालात ठीक...', नेपाल में विरोध प्रदर्शनों पर संजय राउत का विवादित बयान
Nepal
'भारत में भी हालात ठीक...', नेपाल में विरोध प्रदर्शनों पर संजय राउत का विवादित बयान
हिंसक प्रदर्शन के बाद इंडिया-नेपाल बॉर्डर में हाई अलर्ट, तैनात हुई सिक्योरिटी
Nepal Protest
हिंसक प्रदर्शन के बाद इंडिया-नेपाल बॉर्डर में हाई अलर्ट, तैनात हुई सिक्योरिटी
;