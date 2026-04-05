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गरमागरम रोटी के साथ बनाएं कच्चे आम और प्याज की खट्टी-मीठी चटनी, गर्मियों में खाने का बढ़ जाएगा स्वाद

Raw Mango Onion Chutney Recipe: गर्मियों का मौसम आते ही खाने-पीने की चीजों में भी बदलाव आ जाता है. अगर आपका भी कुछ चटपटा खाने का मन है तो आज आपको बताते हैं गरमागरम रोटी के साथ आप कच्चे आम और प्याज की खट्टी-मीठी चटनी को घर पर कैसे कम चीजों के साथ फटाफट बना सकते हैं. आइए जान लीजिए रेसिपी.

Written By  Ritika|Last Updated: Apr 05, 2026, 07:21 AM IST
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गरमागरम रोटी के साथ बनाएं कच्चे आम और प्याज की खट्टी-मीठी चटनी, गर्मियों में खाने का बढ़ जाएगा स्वाद

Raw Mango Onion Chutney Recipe:  गर्मियों का मौसम में कई सारी सीजनल चीजें खाने के लिए मिल जाती है. खाने-पीने की आदतों में बदलाव होना भी शुरू हो जाता है. अगर आप भी इस समय कुछ चटपटा खाना चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कैसे इसको खा सकते हैं, तो आप गरमागरम रोटी के साथ कच्चे आम और प्याज की खट्टी-मीठी चटनी को घर पर बनाकर खा सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है और इसको आप कम चीजों के साथ में भी झटपट से बना सकती हैं. इसको खाने के बाद स्वाद दोगुना हो जाएगा. 
 

शरीर में ठंडक बनाकर रखने के लिए आपको इसको बनाकर खाना चाहिए. ये चटनी बच्चों से लेकर बड़ों तक को खूब पसंद आएगी. इसको लोग गर्मियों में बनाकर खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं. स्वाद के साथ-साथ ये आपकी हेल्थ के लिए भी बेस्ट मानी जाती है. ये खास चटनी हर खाने को स्वादभरा बना देगी. आइए आपको इसको बनाने की आसान रेसिपी बताते हैं.
 

कच्चे आम और प्याज की चटनी को घर पर कैसे बनाएं?

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अगर आप कच्चे आम और प्याज की चटनी को घर पर बनाना चाहते है, तो आपको सबसे पहले कच्चा आम अच्छे से धोकर इसको छील लेना है और फिर छोटे टुकड़ों में इसको कट कर लेना है. 1-2 प्याज, हरी मिर्च, थोड़ा सा काला नमक के साथ सभी चीजों को बारीक करके मिक्सी में पीस लें. थोड़ा सा गुड़ या चीनी भी इसमें आप डाल सकते हैं. भुना जीरा या पुदीना भी मिला सकते हैं ताकि आपका स्वाद काफी ज्यादा बढ़ जाए. अब आपकी चटनी आसानी से बनकर तैयार है. इसको खाना आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाला है. इसको बनाने के लिए आपको ज्यादा कुछ चीजों की जरूरत भी नहीं होती है.
 

कच्चे आम और प्याज की चटनी को खाने के फायदे

अगर आप कच्चे आम और प्याज की चटनी को खाते हैं, तो आपको गजब के फायदे होने वाले हैं. कच्चा आम विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है जो आपकी सेहत के लिए फायदेमंद है. ये चटनी आपकी इम्युनिटी को मजबूत करके शरीर को ठंडा रखने का काम करेगा. आपके पाचन को ठीक रखने का भी काम करता है. बढ़ती भूख को कम करने के लिए भी ये फायदेमंद है. लू लगने का खतरा भी कम होता है.
 

(ये भी पढ़ें: चटपटे स्वाद के शौकीन हैं तो एक बार ट्राई करें पहाड़ की डिश 'आलू की थिचवानी')
 

(Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
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Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

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