रोटी के साथ खाने के लिए घर पर बनाएं लाल मिर्च-लहसुन चटनी, नोट कर लें आसान सी रेसिपी

Red Chilli Garlic Chutney Recipe: खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए लोग घर पर कई तरह-तरह की चटनी को बनाना पसंद करते हैं. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो चटनी को रोटी के साथ खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं. आज आपको बताते हैं लाल मिर्च-लहसुन चटनी के बारे में, जो खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होती है और झटपट बनकर तैयार भी हो जाती है. इसको आप कभी भी रोटी या चावल के स्वाद को बढ़ाने के लिए बनाकर खा सकते हैं. अगर आप भी रोटी के साथ खाने के लिए कुछ तीखापन डिश खाने का सोच रहे हैं, तो आप घर पर कुछ आसान तरीकों से लाल मिर्च-लहसुन चटनी को बनाकर खा सकते हैं. आइए आपको बताते हैं इसकी खास रेसिपी के बारे में.



लाल मिर्च-लहसुन चटनी बनाने के लिए चीजें

लाल मिर्च-लहसुन चटनी बनाने के लिए आपको साबुत लाल मिर्च, लहसुन कलियां, जीरा, नींबू का रस, तेल,नमक इन चीजों की जरूरत होती है.

लाल मिर्च-लहसुन चटनी बनाने की विधि

लाल मिर्च-लहसुन चटनी बनाने के लिए सबसे पहले आपको गरम पानी में साबुत लाल मिर्च को कुछ देर तक के लिए भिगोकर रखनी है और फिर उसको निकालकर मिर्च के छोटे टुकड़े करके मिक्सर जार में आपको लहसुन और जीरे को डालकर आपको इसको दरदरा पीस लेना है और फिर नींबू का रस, नमक डालकर इसको फिर से करें. अब आपको एक पैन में तेल को गरम करना है और फिर उस तेल को ऊपर से कटोरी में डाल देना है अब आपकी लाल मिर्च-लहसुन चटनी बनकर तैयार हैं. इसको आप किसी भी डिश के साथ में बनाकर खा सकते हैं. इसको खाने से आपकी सेहत भी एकदम फिट रहती हैं. इस चटनी को खाने से गैस-अपच की समस्या से भी आपको छुटकारा मिल सकता है. पराठे, खिचड़ी या दाल-बाटी के साथ भी आप इसको खास सकते हैं.