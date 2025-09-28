Advertisement
trendingNow12939704
Hindi Newsफूड

रोटी के साथ खाने के लिए घर पर बनाएं लाल मिर्च-लहसुन चटनी, नोट कर लें आसान सी रेसिपी

Red Chilli Garlic Chutney Recipe:  रोटी हो या चावल इन चीजों के साथ में कुछ ना कुछ चटपटा तीखा खाने का मन करता ही है. अगर आप भी रोटी के साथ कुछ तीखा खाना चाहते हैं, तो आप घर पर आसानी से लाल मिर्च-लहसुन चटनी को बनाकर खा सकते हैं. 

Written By  Ritika|Last Updated: Sep 28, 2025, 10:58 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रोटी के साथ खाने के लिए घर पर बनाएं लाल मिर्च-लहसुन चटनी, नोट कर लें आसान सी रेसिपी

Red Chilli Garlic Chutney Recipe:  खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए लोग घर पर कई तरह-तरह की चटनी को बनाना पसंद करते हैं. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो चटनी को रोटी के साथ खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं. आज आपको बताते हैं लाल मिर्च-लहसुन चटनी के बारे में, जो खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होती है और झटपट बनकर तैयार भी हो जाती है. इसको आप कभी भी रोटी या चावल के स्वाद को बढ़ाने के लिए बनाकर खा सकते हैं. अगर आप भी रोटी के साथ खाने के लिए कुछ तीखापन डिश खाने का सोच रहे हैं, तो आप घर पर कुछ आसान तरीकों से लाल मिर्च-लहसुन चटनी को बनाकर खा सकते हैं. आइए आपको बताते हैं इसकी खास रेसिपी के बारे में.
 

लाल मिर्च-लहसुन चटनी बनाने के लिए चीजें

लाल मिर्च-लहसुन चटनी बनाने के लिए आपको  साबुत लाल मिर्च, लहसुन कलियां, जीरा, नींबू का रस, तेल,नमक इन चीजों की जरूरत होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

 

इसे भी पढ़ें:  वीकेंड पर बच्चों के लिए बनाएं स्पाइसी तंदूरी सैंडविच, जानें रेसिपी

 

लाल मिर्च-लहसुन चटनी बनाने की विधि

लाल मिर्च-लहसुन चटनी बनाने के लिए सबसे पहले आपको गरम पानी में साबुत लाल मिर्च को कुछ देर तक के लिए भिगोकर रखनी है और फिर उसको निकालकर मिर्च के छोटे टुकड़े करके मिक्सर जार में आपको लहसुन और जीरे को डालकर आपको इसको दरदरा पीस लेना है और फिर नींबू का रस, नमक डालकर इसको फिर से करें. अब आपको एक पैन में तेल को गरम करना है और फिर उस तेल को ऊपर से कटोरी में डाल देना है अब आपकी लाल मिर्च-लहसुन चटनी बनकर तैयार हैं. इसको आप किसी भी डिश के साथ में बनाकर खा सकते हैं. इसको खाने से आपकी सेहत भी एकदम फिट रहती हैं. इस चटनी को खाने से गैस-अपच की समस्या से भी आपको छुटकारा मिल सकता है. पराठे, खिचड़ी या दाल-बाटी के साथ भी आप इसको खास सकते हैं.

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

...और पढ़ें

TAGS

red Chilli garlic chutneyred Chilli garlic chutney Recipe

Trending news

'लोगों के खड़े होने के लिए...', चश्मदीदों ने बयां किया करूर भगदड़ पर तबाही का मंजर
Tamil Nadu Stampede
'लोगों के खड़े होने के लिए...', चश्मदीदों ने बयां किया करूर भगदड़ पर तबाही का मंजर
'विजय के आने में देरी, पानी की किल्लत और...' रैली में भगदड़ पर पुलिस ने क्या कहा?
Karur Stampede
'विजय के आने में देरी, पानी की किल्लत और...' रैली में भगदड़ पर पुलिस ने क्या कहा?
'10 हजार लोगों के आने की...', विजय की रैली में क्यों मची भगदड़? पुलिस ने बताई वजह
Karur Stampede
'10 हजार लोगों के आने की...', विजय की रैली में क्यों मची भगदड़? पुलिस ने बताई वजह
किसी प्रचार रैली में इतनी जानें पहले कभी नहीं गईं... करूर भगदड़ पर बोले CM स्टालिन
Vijay Rally Stampede
किसी प्रचार रैली में इतनी जानें पहले कभी नहीं गईं... करूर भगदड़ पर बोले CM स्टालिन
छात्राओं के साथ यौन शोषण का आरोपी बाबा चैत्यानंद गिरफ्तार, कई दिनों से था फरार
Baba Chaityananda
छात्राओं के साथ यौन शोषण का आरोपी बाबा चैत्यानंद गिरफ्तार, कई दिनों से था फरार
गया पहाड़ खाई में...महादेव भी खतरे में! किसने मुंबई के पास 'पर्वत' निगल लिया?
DNA
गया पहाड़ खाई में...महादेव भी खतरे में! किसने मुंबई के पास 'पर्वत' निगल लिया?
कई बार हिंदू त्योहारों को टारगेट कर चुकी हैं ममता बनर्जी, कब-कब किया है खिलवाड़?
DNA Analysis
कई बार हिंदू त्योहारों को टारगेट कर चुकी हैं ममता बनर्जी, कब-कब किया है खिलवाड़?
योगी ने ट्रंप का 'इलाज' भी ढूंढ लिया है! योगी ने पुतिन के साथ कैसी डील की?
DNA
योगी ने ट्रंप का 'इलाज' भी ढूंढ लिया है! योगी ने पुतिन के साथ कैसी डील की?
मौलाना तो जेल गया...2000 दंगाई कहां हैं? I LOVE मोहम्मद के नाम पर दंगे का विश्लेषण
DNA
मौलाना तो जेल गया...2000 दंगाई कहां हैं? I LOVE मोहम्मद के नाम पर दंगे का विश्लेषण
पूर्व राष्ट्रपति के परिवार की जमीन पर मंत्री का कब्जा, बदमाशों के जरिए कर रहे परेशान
pratibha patil
पूर्व राष्ट्रपति के परिवार की जमीन पर मंत्री का कब्जा, बदमाशों के जरिए कर रहे परेशान
;