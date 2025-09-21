घर पर इस आसान रेसिपी से झटपट बनाएं रेस्टोरेंट जैसे आलू नान, खाते ही उंगलियां चाटते रह जाएंगे लोग

Aloo Naan Recipe: अगर आपको कुछ ना कुछ झटपटा खाने का मन करता है लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है और टेस्टी खाने के लिए लोग बाहर का खाना पसंद करते हैं अगर आप घर पर कुछ खास चीजों को बनाकर खाना चाहते हैं, तो आप रेस्टोरेंट जैसे आलू नान को बनाकर खा सकते हैं. इसको बनाना काफी ज्यादा आसान होता है और झटपट बनकर तैयार भी हो जाएंगे. ये खास डिश हर किसी को खूब पसंद होती है. आइए आपको बताते हैं आसान सी रेसिपी.



आलू नान बनाने के लिए सामग्री

आलू नान बनाने के लिए आपको मैदा, दही, चीनी, नमक, बेकिंग पाउडर, सोडा, तेल, पानी, उबले हुए आलू, कटी हरी मिर्च, कटा प्याज, हरा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर, नमक इन चीजों की जरूरत होती है.



आलू नान बनाने की विधि

आलू नान बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक बाउल लेना है और उसमें मैदा, बेकिंग पाउडर, खाने वाला सोडा, दही और तेल चीनी और नमक इन चीजों को मिलाना है. गुनगुने पानी को डालकर आपको इसको एक नरम आटा गूंध लेना है. 1-2 घंटे के लिए आपको इसको ऐसी छोड़ देना है. अब आपको उबले आलू को मैश करना है और उसमें बारीक कटी हरी मिर्च, प्याज, हरा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर, गरम मसाला और नमक इन चीजों को अच्छे से मिला देना है. आटे की अब आपको लोइयां बनाना हैं.अब आपको बेलकर बीच में आलू की स्टफिंग को अच्छे से बंद करके बेल लेना है. अब आपको एक नॉन-स्टिक तवा लेना है और उसमें एक तरफ पानी आपको छिड़काव करना है. और फिर उसमें बेली लोइ को डाल दें. उसको अच्छे से सेंके. नान पर घी या मक्खन लगाकर इसको गरमागरम बनाएं. अब आपके आलू नान बनकर तैयार हैं. इसको बच्चों से लेकर बड़ों तक को खाना खूब पसंद आएगा.