लाइफस्टाइलफूड

घर पर पाएं होटल जैसा टेस्ट! देसी स्टाइल से बनाएं 'मूंगफली की चटनी', तुरंत लिख लें रेसिपी

Peanut Chutney Recipe: खाने का स्वाद दोगुना करने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर 'मूंगफली की चटनी' एक बेहतरीन और सेहतमंद ऑप्शन है. इसे आप इडली, डोसा या पराठे के साथ खा सकते हैं. ऐसे में इस खबर में हम आपको इसे बनाने का आसान तरीका बताएंगे..

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Feb 08, 2026, 04:26 PM IST
Mungfali ki Chatni: क्या आपको भी खाने के साथ कुछ चटपटा खाना पसंद है? कुछ ऐसी चीज जो आपके खाने का स्वाद दोगुनी कर दे. अगर हां, तो 'मूंगफली की चटनी' आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है. ये चटनी खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद है. साउथ से लेकर नॉर्थ इंडिया तक इस चटनी को लोग बड़े चाव से खाते हैं और इसे कई तरीकों से बनाई जाती है. इस चटनी को आप इडली, डोसा, पराठा, चावल या फिर सादी रोटी के साथ भी खा सकते हैं. इस खबर में हम  आपको इस चटनी को बनाने का तरीका बताएंगे..

 

क्यों खाएं मूंगफली की चटनी?
मूंगफली की चटनी न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाती है, बल्कि यह सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद है. मूंगफली पोषक तत्वों से भरपूर होती है. इसमें प्रोटीन, फाइबर और गुड फैट पाए जाते हैं. ऐसे में इसकी चटनी खाने से पेट भरने के साथ-साथ बॉडी को एनर्जी भी मिलता है. इसकी खास बात ये है कि इसे बनाना बेहद आसान है और कम समय में बताना या सकता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको घर पर देसी स्टाइल में मूंगफली की टेस्टी चटनी बनाने की सिंपल रेसिपी बताएंगे.. 

मूंगफली की चटनी बनाने के लिए जरूरी सामग्री
मूंगफली की चटनी आप घर पर रखी चीजों से बना सकते हैं. इसे बनाने के लिए आपको 1 कप मूंगफली, 2 से 3 सूखी लाल मिर्च, 2 लहसुन की कलियां, 1 हरी मिर्च स्वाद अनुसार, इमली का छोटा टुकड़ा, नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच तेल, आधा चम्मच राई और 6 से 7 करी पत्ता ले लें. 

 

कैसे बनाएं मूंगफली की चटनी?
मूंगफली की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले कड़ाही में मूंगफली को स्लो फ्लेम में भून लें. इसके बाद जब मूंगफली हल्की ब्राउन हो जाए और खुशबू आने लगे, तब गैस बंद कर दें. अब इसी कड़ाही में थोड़ा सा तेल डालें और उसमें सूखी लाल मिर्च, लहसुन और हरी मिर्च को हल्का सा भून लें. इसके बाद भुनी हुई मूंगफली, इमली और नमक को मिक्सी में डालें. जरूर होने पर थोड़ा पानी डालकर इसे पीस लें. इस बाद का ध्यान रखें की चटनी ज्यादा पतली न हो जाए. इसके बाद तड़के के लिए एक छोटे पैन में तेल गर्म करके उसमें राई डालें, जब यह चटकने लगे तो इसमें करी पत्ता डालें. इस तड़के को तैयार चटनी पर ऊपर से डालें और अच्छी तरह से मिला लें.  

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

