डिनर को खास बनाने के लिए घर पर बनाएं रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर चंगेजी, नोट कर लें आसान रेसिपी
डिनर को खास बनाने के लिए घर पर बनाएं रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर चंगेजी, नोट कर लें आसान रेसिपी

Paneer Changezi Recipe:  अगर आप डिनर में दाल-चावल खा-खाकर बोर हो गए हैं, तो आज आपको बताते हैं कैसे आप घर पर आसानी से रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर चंगेजी को बनाकर खा सकते हैं

 

Written By  Ritika|Last Updated: Sep 19, 2025, 01:27 PM IST
डिनर को खास बनाने के लिए घर पर बनाएं रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर चंगेजी, नोट कर लें आसान रेसिपी

Paneer Changezi Recipe:  डिनर को स्पेशल बनाने के लिए लोग कई तरह-तरह के डिश बनाते हैं लेकिन एक ही तरह का खाना खा-खाकर बोर हो जाते हैं अगर आपको भी बोरियत आ रही हैं, तो आज आपको बताते हैं घर पर आप कैसे आसानी से रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर चंगेजी को बनाकर खा सकते हैं. इसको बनाना काफी ज्यादा आसान होता है. घर पर आप इसको आसानी से बनाकर खा सकते हैं. बच्चों और बड़ों दोनों को ही खाना ये काफी ज्यादा पसंद आएगा. आइए आपको बताते हैं आसान सी रेसिपी. आप भी कर लें नोट.
 

रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर चंगेजी को बनाने की सामग्री 

रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर चंगेजी को बनाने के लिए आपको पनीर, प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन का पेस्ट, क्रीम, दही, मसाले, काजू का पेस्ट, जीरा, नमक, घी, कसूरी मेथी इन चीजों की जरूरत होती है.

इसे भी पढ़ें: आलू, गोभी, पनीर नहीं! नाश्ते में इस आसान रेसिपी से बनाएं टेस्टी चिली गार्लिक पराठा 
 

 

रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर चंगेजी बनाने की विधि

रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर चंगेजी को बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक पैन लेना है और फिर तेल डालकर इसको गरम करना है इसमें पनीर के टुकड़ों को डालकर आपको इसको अच्छे से भून लेना है. अब आपको पनीर को अलग निकाल लेना है और उसी पैन के तेल में जीरा, प्याज, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर इन सभी चीजों को मिला देना है और कच्चापन भी निकाल देना है. अब इसके ऊपर  टमाटर की प्यूरी, हल्दी, धनिया और लाल मिर्च पाउडर को भी डालकर अच्छे से मिला देना है. धीमी आंच पर आपको इसको पकाना है. दही और काजू का पेस्ट भी अब आपको ऊपर से मिला देना है. थोड़ा पानी मिलाकर आपको इसको 7 मिनट तक धीमी आंच पर ढककर पकाना है. ग्रेवी गाढ़ी हो जाए, तो इसके अंदर पनीर को मिला देना है.  कसूरी मेथी ऊपर से डाल देनी है. अब आपका रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर चंगेजी बनकर तैयार है. इसको रोटी या चावल के साथ में खा सकते हैं. 

About the Author
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

