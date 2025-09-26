Advertisement
रेस्टोरेंट स्टाइल शिकंजी बनाने का ये धांसू तरीका आज ही कर लें नोट, स्वाद हो जाएगा दोगुना

Restaurant Style Shikanji:  ठंडी-ठंडी शिकंजी लोगों को पीना काफी ज्यादा पसंद होता है. शरीर को ताजगी से भरने के लिए आपको इसको जरूर पीना चाहिए. आपको बता दें ये एक ड्रिंक नहीं बल्कि एनर्जी बूस्टर भी है, जो शरीर को ठंडक और ताजगी देता है आज आपको बताते हैं इसको बनाने का आसान सा तरीका.

Written By  Ritika|Last Updated: Sep 26, 2025, 11:49 AM IST
Restaurant Style Shikanji:  बच्चों से लेकर बड़ों तक को ठंडी-ठंडी शिकंजी पीना काफी ज्यादा पसंद होता है. गर्मियों में इसकी डिमांड हर जगह खूब बढ़ जाती है. कई घरों में मेहमानों के लिए परफेक्ट और चटपटे तरीके से शिकंजी को बनाकर दिया जाता है. अगर आप घर पर ही परफेक्ट फ्लेवर और चटपटापन शिकंजी में चाहते हैं, तो आज आपको गजब का धांसू तरीका बताते हैं, जिसको अपनाकर आप रेस्टोरेंट स्टाइल शिकंजी को घर पर आसानी से बना सकते हैं. अगर आपको नहीं बनाना आता है, तो आज आपको गजब के तरीके बताते हैं, जिसको आप अपना सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.
 

रेस्टोरेंट स्टाइल शिकंजी कैसे बनाएं?
 

शिकंजी का मसाला कैसे बनाएं? 
 

1. घर पर टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल शिकंजी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको शिकंजी का मसाला बनाना है इसके लिए आपको एक बड़ा कटोरा लेना है.
 

2. कटोरे में अब आपको भुना हुआ जीरा पाउडर, काला नमक, सादा नमक, काली मिर्च पाउडर और सौंठ पाउडर को डालकर अच्छे से मिला देना है. पुदीना पाउडर को भी मिला सकते हैं. 
 

3. अब आपके शिकंजी का मसाला बनकर तैयार है, इसको आप  एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके कई समय तक के लिए रख सकते हैं.
 

रेस्टोरेंट स्टाइल शिकंजी बनाने का तरीका
 

1. रेस्टोरेंट स्टाइल शिकंजी बनाने के लिए एक गिलास में आपको  बड़े चम्मच शिकंजी का मसाला डालना है.
 

2. अब इसी में आपको बड़े चम्मच नींबू के रस को भी मिला देना है. बड़े चम्मच चीनी या गुड़ का पाउडर को भी मिला देना है.
 

3. अब आपको इन सभी चीजों को मिला देना है और फिर इसके बाद ठंडे पानी को आपको गिलास में डालकर सभी को अच्छे से मिला देना है. 
 

4.  बर्फ के टुकड़े भी आप ठंडा करने के लिए डाल सकते हैं. पुदीने की पत्ती या नींबू के स्लाइस को इसके कोनों में आप लगाकर बेस्ट लुक दे सकते हैं.
 

5. अब आपका रेस्टोरेंट स्टाइल शिकंजी बनकर तैयार है. इसको पीने से शरीर हाइड्रेट रहता है और विटामिन C इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है.
 

