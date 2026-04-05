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बचे हुए चावल को फेंकने के बजाय घर पर बनाएं 'राइस कांजी', समर सीजन के लिए है बेस्ट

Rice Kanji Recipe: समर सीजन कई तरह-तरह की खाने की चीजों का मन करता है, जो आपकी सेहत को भी फिट रखें. आज आपको बताते हैं कि बचे हुए चावल से आप कैसे टेस्टी 'राइस कांजी' को बना सकते हैं जानिए रेसिपी.

Written By  Ritika|Last Updated: Apr 05, 2026, 12:46 PM IST
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बचे हुए चावल को फेंकने के बजाय घर पर बनाएं 'राइस कांजी', समर सीजन के लिए है बेस्ट

Rice Kanji Recipe:  गर्मियों का मौसम आते ही मन ठंडी-ठंडी चीजों को खाने का करता है. ऐसे में लोग बोरिंग चीज खा-खाकर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं. अधिकतर लोग ऐसे होते हैं, जो रात के बचे हुए चावल को फेंक देते हैं लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है.अगर आप इसी  से कुछ खास बनाना चाहते हैं, तो आप  'राइस कांजी' को घर पर बनाकर पी सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होती है और झटपट से बनकर भी तैयार हो जाती है. ये आपके पेट को भी काफी ठंडक देती है. इसको बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता है और बनकर तैयार भी हो जाती है.
 

अगर समर सीजन में आपका कुछ चटपटा खाने का मन हो रहा है और आपके पास समय की कमी है,तो आप टेस्टी 'राइस कांजी' को बना सकते हैं अगर आप बनाना नहीं आता है, तो आपको रेसिपी बताते हैं.
 

समर सीजन में राइस कांजी को घर पर कैसे बनाएं?
 

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राइस कांजी को बनाने के लिए चीजें

राइस कांजी घर पर आसानी से बनाने के लिए आपको पके हुए चावल, पानी, दही, कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, सरसों के बीज, जीरा, हींग, करी पत्ते, धनिया पत्ती ये आपके पास होनी चाहिए.
 

राइस कांजी को बनाने की विधि

अगर आप राइस कांजी को घर पर बनाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले बाउल में चावल को लेकर इसको रातभर भिगोकर रख देना है और फिर कुछ घटों के बाद उसी पानी के साथ में इसको अच्छे से पकाना है. आपको अच्छी तरह पकाना है कच्चा रह जाएगा तो मजा बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा. फिर से आपको पानी डालना है. इसके बाद आपको दही डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है. अब आपको इसके बाद कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और नमक को भी अच्छे से इसमें मिला देना है. भुना जीरा पाउडर को भी आप डाल सकते हैं. एक पैन में आपको घी डालकर गरम कर लेना है और फिर हींग, जीरा, सरसों के बीज और करी पत्ता डालकर तड़के के लिए इसको तैयार कर लें. इसको अब आप कांजी में डाल सकते हैं. ऊपर से धनिया पत्ती को भी मिक्स कर लें. अब आपकी राइस कांजी बनकर एकदम तैयार है. 
 

(ये भी पढ़ें:  गरमागरम रोटी के साथ बनाएं कच्चे आम और प्याज की खट्टी-मीठी चटनी)
 

(Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
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Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

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