नवरात्रि में शाम की छोटी-मोटी भूख को शांत करने के लिए बनाएं ये खास चीला, जानें झटपट बनने वाली रेसिपी

Sabudana Chilla Recipe:  नवरात्रि में लोगों को कुछ ना कुछ खाने का मन होता है लेकिन समझ में नहीं आता है कि ऐसी कौन सी चीज है, जो हेल्दी भी हो और टेस्टी भी आइए आपको बताते हैं आप कैसे घर पर आसानी से टेस्टी साबूदाना चीला को बना सकते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Sep 27, 2025, 02:04 PM IST
Sabudana Chilla Recipe:  नवरात्रि के व्रत में कई तरह-तरह की डिश को बनाया जाता है अगर आप नवरात्रि में शाम की छोटी-मोटी भूख को शांत करना चाहते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बनाएं, तो आज आपको बताते हैं आप क्या टेस्टी चीजो को बना सकते हैं. अगर आप शाम में कुछ चटपटा खाना चाहते हैं, तो आप हेल्दी और टेस्टी साबूदाना चीला को आसानी से घर पर जल्दी से बना सकते हैं, इसको बनाना काफी ज्यादा आसान होता है. साबूदाना चीला व्रत के लिए एकदम परफेक्ट डिश है स्वाद और सेहत दोनों का आपको डबल डोज मिल सकता है. आइए आपको बताते हैं बनाने की आसान रेसिपी, तुरंत कर लें नोट.
 

साबूदाना चीला बनाने की सामग्री

साबूदाना चीला बनाने के लिए आपको साबूदाना, उबले आलू, हरी मिर्च, अदरक, सेंधा नमक, हरा धनिया, जीरा, घी या तेल इन चीजों की आपको जरूरत होगी.

साबूदाना चीला बनाने की विधि

अगर आप साबूदाना चीला को बनाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले साबूदाना को कुछ घंटों के लिए पानी में भिगोकर रखना है और फिर भीगे हुए साबूदाना को हल्का सा मैश कर लेना है अब आपको एक बड़ा बाउल लेना है और फिर उबले आलू, हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया, सेंधा नमक और जीरा को उसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है. अब आपको तवे को गर्म करना है और फिर उसमें घी या तेल को डाल देना है. बैटर को तवे पर आपको गोल आकार में फैलाकर डाल देना है. अब आपको इसको पलटते रहना है और दोनों तरफ से सुनहरा और क्रिस्पी होने तक इसको आपको पकाना है अब आपका साबूदाना चीला बनकर तैयार है इसको बच्चों से लेकर बड़ों तक को खाना पसंद होता है. आप इसको कभी भी बनाकर आसानी से खा सकते हैं. ये छोटी-मोटी भूख के लिए ये काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है.

Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

