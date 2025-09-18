शाम में घर पर आसानी से बनाएं टेस्टी साबूदाना पनीर रोल्स, बेहद ही आसान है रेसिपी!

Sabudana Paneer Rolls Recipe: शाम में लोगों को कुछ ना कुछ खाने का मन करता ही है और एक ही तरह की चीजों को खा-खाकर लोग परेशान हो जाते हैं. अगर आप भी घर पर कुछ टेस्टी, हेल्दी और यूनिक बनाकर खाना चाहते हैं, तो आप टेस्टी साबूदाना पनीर रोल्स को आसानी से बनाकर खा सकते हैं. ये आपके टेस्ट और हेल्थ को बनाए रखता है. बच्चों को ये खूब पसंद आता है. शाम के खाने में बनाने के लिए साबूदाना पनीर रोल्स एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है आइए आपको बताते हैं इसकी आसानी से बनने वाली रेसिपी.



साबूदाना पनीर रोल्स बनाने की सामग्री

साबूदाना पनीर रोल्स को बनाने के लिए आपको साबूदाना, पनीर, आलू, हरी मिर्च, काली मिर्च पाउडर, सेंधा नमक, जीरा पाउडर, हरा धनिया, तेल इन चीजों की जरूरत होती है.

साबूदाना पनीर रोल्स बनाने की विधि

साबूदाना पनीर रोल्स को आसानी से घर पर बनाने के लिए आपको सबसे पहले साबूदाने को आपको अच्छे से भिगोना है और फिर निकालकर हाथों से दबाकर निकाल लेना है. अब आपको एक बड़ा बाउल लेना है और उसमें साबूदाना, पनीर और मैश किए आलू को आपको डाल लेना है. इसके ऊपर से अब आपको हरी मिर्च, काली मिर्च पाउडर, सेंधा नमक, जीरा पाउडर और हरा धनिया को अच्छे से मिला देना है. अब आपको एक तरह से डो को तैयार कर लेना है और इसको छोटे-छोटे रोल्स शेप में दे देना है. अब आपको एक कढ़ाई में तेल गरम करना है और उसमें रोल्स को डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से पकाना है. अब आपका साबूदाना पनीर रोल्स बनकर तैयार है. इसको एक प्लेट में निकाल लें और ऊपर से नींबू का रस, हरी चटनी या दही के साथ इसको आप खा सकते हैं. इसको आप शाम में घर पर आसानी से बनाकर खा सकते हैं. इसको खाना बच्चों से लेकर बड़ों तक को खूब पसंद आएगा.