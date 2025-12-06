घर पर बनाएं टेस्टी और हेल्दी स्निकर्स, जानें सिंपल रेसिपी

बच्चों को स्निकर्स काफी पसंद होते हैं. मार्केट में मिलने वाले स्निकर्स में शुगर की मात्रा अधिक होती है वहीं इनमें प्रिजर्वेटिव्स पाए जाते हैं जो कि सेहत के लिए हानिकारक होते हैं. ऐसे में आप बच्चों के लिए घर पर टेस्टी और हेल्दी स्निकर्स बना सकते हैं. आइए जानते हैं सिंपल रेसिपी.

सामग्री

1 कप खजूर

1 से 2 चम्मच पीनट बटर

नमक

1 चम्मच वैनिला एसेंस

1 कप ओट्स

आधा कप भुनी हुई मूंगफली

150 ग्राम डार्क चॉकलेट

बनाने का तरीका

सबसे पहले कैरमल तैयार कर लें. इसके लिए खूजर को उबलते हुए पानी में 30 मिनट के लिए भिगो दें. इसके बाद खजूर को मिक्सर ग्राइंडर में डाल दें. अब इसमें पीनट बटर, वैनिला एसेंस और नमक डालकर स्मूद पेस्ट बना लें. इसके बाद इसमें कैरमल सॉस डालें.

तैयार मिश्रण को आधा हिस्सा अलग कर लें. अब बार की निचली परत बनाने के लिए ओट्स और बचा हुआ कैरमल मिश्रण लें. इसे पीस लें.

अब एक बेकिंग टिन लें. इसमें बेकिंग पेपर बिछाएं. ओट्स और कैरमल का मिक्षण टिन में फैलाएं. अपनी उंगलियों से इसे हल्का दबा दें. अब ऊपर इसके कैरमल सॉस डालें इसके बाद इसमें कटी हुई मूंगफली छिड़क दें. इसे 3 घंटे तक फ्रीज करें. ताकि मिश्रण अच्छे से सेट हो जाए.

फ्रीज रखने के बाद इसे शेप में काट लें. अब पिघली हुई डार्क चॉकलेट में इसे डिप करें. एक बार फिर इसे 1 घंटे के लिए फ्रीज में रख दें ताकि चॉकलेट अच्छे से सेट हो जाए.

