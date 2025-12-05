Advertisement
trendingNow13029456
Hindi Newsलाइफस्टाइलफूड

5 मिनट में बनाएं ढाबा स्टाइल में मूंगफली की चटनी, डोसा-इडली का बढ़ जाएगा स्वाद

घर पर टेस्ट और होटल जैसी मूंगफली चटनी बना सकते हैं. इस मूंगफली चटनी से डोसा-इडली समेत साउथ इंडियन डिश का स्वाद बढ़ जाएगा, आइए जानते हैं 5 मिनट वाली रेसिपी

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Dec 05, 2025, 06:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

5 मिनट में बनाएं ढाबा स्टाइल में मूंगफली की चटनी, डोसा-इडली का बढ़ जाएगा स्वाद

मूंगफली चटनी साउथ इंडियन डिश का स्वाद कई गुना बढ़ा देती है. इडली, डोसा, वड़ा, उत्तपम जैसी डिश के साथ मूंगफली चटनी स्वाद को कई गुना बढ़ा देती है. मुलायम, हल्की तीखी और क्रीमी चटनी का स्वाद आपको अलग ही लेवल पर ले जाता है. मूंगफली की चटनी बनाना तो आसान है लेकिन इसमें बाहर जैसा स्वाद नहीं आ पाता है. हम आपको एक ऐसी टिप के बारे में बताएंगे जिसका इस्तेमाल कर आपकी चटनी बनेगी तीखी और मलाईदार. 

ढाबा वाला स्वाद 
आप इन टिप्स को अपनाकर घर पर आसानी से साउथ इंडियन होटल जैसी चटनी बना सकते हैं. इस चटनी के साथ डोसा-इडली का स्वाद काफी बढ़ जाएगा. आइए जानते हैं मूंगफली चटनी बनाने का तरीका. 

मूंगफली चटनी बनाने की सामग्री 
एक कप मूंगफली लें 
दो से तीन हरी मिर्च
20 से 25 करी पत्ते
1 चम्मच हरा धनिया 
1 चम्म छोटा जीरा 
1 चम्मच नींबू का रस 
एक छोटा चम्मच पुटानी यानी भुना हुआ चना दाल 
नमक 
पानी

Add Zee News as a Preferred Source

तड़के लिए जरूरी चीजें 
2 बड़े चम्मच तेल 
एक चम्मच राई 
6 करी पत्ते 

कैसे बनाएं साउथ इंडियन चटनी 
सबसे पहले मूंगफली को साफ कर लें. इसके बाद ग्राइंडर में इसे पीस लें. अब इसमें हरी मिर्च, हरा धनिया, पुटानी, करी पत्ता, जीरा, नमक और नींबू का रस डालकर इसे दरदरा पीस लें. अगर आपको चटनी पतली पसंद है तो पानी मिला सकते हैं. अब इस चटनी को एक बर्तन में निकाल लें. इसके बाद पैन को गर्म करें. इसमें तेल डाल दें. तेल गर्म होते ही इसमें राई और करी पत्ता डाल दें. अब गैस बंद कर देते हैं. इस इस तड़के को चटनी के ऊपर डालकर उसे अच्छ से मिला दें. लीजिए आपकी चटनी बनकर तैयार है.  

घर पर बनाएं होटल जैसी 'नारियल चटनी', इस तड़के से लाएं साउथ इंडियन फ्लेवर

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

Recipelifestyle

Trending news

भारत दौरे से क्या हासिल करना चाहते हैं पुतिन? क्या India को भी कुछ होने जा रहा फायदा
DNA
भारत दौरे से क्या हासिल करना चाहते हैं पुतिन? क्या India को भी कुछ होने जा रहा फायदा
क्या चीन की हेकड़ी को खत्म करना चाहते हैं पुतिन? क्रेमलिन ऑफिस से आए संकेत समझिए
DNA
क्या चीन की हेकड़ी को खत्म करना चाहते हैं पुतिन? क्रेमलिन ऑफिस से आए संकेत समझिए
जम्मू-कश्मीर कैबिनेट से रिजर्वेशन पॉलिसी को मंजूरी, LG के पास भेजा गया: उमर अब्दुल्ल
Omar Abdullah
जम्मू-कश्मीर कैबिनेट से रिजर्वेशन पॉलिसी को मंजूरी, LG के पास भेजा गया: उमर अब्दुल्ल
माउंट लिटेरा जी स्कूल नरोली में 'लिटेरा चैंपियंस लीग 2025' का शानदार आगाज
Litera
माउंट लिटेरा जी स्कूल नरोली में 'लिटेरा चैंपियंस लीग 2025' का शानदार आगाज
कैसे इंटरनेशनल जूनियर से ग्लोबल लीडर बने मोदी? 24 साल में पुतिन बने भरोसेमंद सहयोगी
india russia news in hindi
कैसे इंटरनेशनल जूनियर से ग्लोबल लीडर बने मोदी? 24 साल में पुतिन बने भरोसेमंद सहयोगी
जापान दौरे में CM मान ने भरी पंजाब की झोली, मिला 500 करोड़ रूपये के निवेश का वादा
Punjab news in hindi
जापान दौरे में CM मान ने भरी पंजाब की झोली, मिला 500 करोड़ रूपये के निवेश का वादा
चीन के लिए 'No Limit' और भारत के लिए 'Balanced Anchor', रूस को ये परिभाषा बदलनी होगी
Putin India Visit 2025
चीन के लिए 'No Limit' और भारत के लिए 'Balanced Anchor', रूस को ये परिभाषा बदलनी होगी
जंग छिड़ी तो भारतीय नौसेना के सामने कितनी देर तक टिक पाएगा पाकिस्तान?
Indian Navy
जंग छिड़ी तो भारतीय नौसेना के सामने कितनी देर तक टिक पाएगा पाकिस्तान?
30 घंटे का ब्लॉकबस्टर शो शुरू! मोदी और पुतिन में हुई 100 अरब डॉलर वाली मुलाकात
india russia news in hindi
30 घंटे का ब्लॉकबस्टर शो शुरू! मोदी और पुतिन में हुई 100 अरब डॉलर वाली मुलाकात
मदीना से हैदराबाद जा रही थी इंडिगो की फ्लाइट, क्यों विमान की हुई इमरजेंसी लैंडिंग?
Hyderabad
मदीना से हैदराबाद जा रही थी इंडिगो की फ्लाइट, क्यों विमान की हुई इमरजेंसी लैंडिंग?