5 मिनट में बनाएं ढाबा स्टाइल में मूंगफली की चटनी, डोसा-इडली का बढ़ जाएगा स्वाद

मूंगफली चटनी साउथ इंडियन डिश का स्वाद कई गुना बढ़ा देती है. इडली, डोसा, वड़ा, उत्तपम जैसी डिश के साथ मूंगफली चटनी स्वाद को कई गुना बढ़ा देती है. मुलायम, हल्की तीखी और क्रीमी चटनी का स्वाद आपको अलग ही लेवल पर ले जाता है. मूंगफली की चटनी बनाना तो आसान है लेकिन इसमें बाहर जैसा स्वाद नहीं आ पाता है. हम आपको एक ऐसी टिप के बारे में बताएंगे जिसका इस्तेमाल कर आपकी चटनी बनेगी तीखी और मलाईदार.

ढाबा वाला स्वाद

आप इन टिप्स को अपनाकर घर पर आसानी से साउथ इंडियन होटल जैसी चटनी बना सकते हैं. इस चटनी के साथ डोसा-इडली का स्वाद काफी बढ़ जाएगा. आइए जानते हैं मूंगफली चटनी बनाने का तरीका.

मूंगफली चटनी बनाने की सामग्री

एक कप मूंगफली लें

दो से तीन हरी मिर्च

20 से 25 करी पत्ते

1 चम्मच हरा धनिया

1 चम्म छोटा जीरा

1 चम्मच नींबू का रस

एक छोटा चम्मच पुटानी यानी भुना हुआ चना दाल

नमक

पानी

Add Zee News as a Preferred Source

तड़के लिए जरूरी चीजें

2 बड़े चम्मच तेल

एक चम्मच राई

6 करी पत्ते

कैसे बनाएं साउथ इंडियन चटनी

सबसे पहले मूंगफली को साफ कर लें. इसके बाद ग्राइंडर में इसे पीस लें. अब इसमें हरी मिर्च, हरा धनिया, पुटानी, करी पत्ता, जीरा, नमक और नींबू का रस डालकर इसे दरदरा पीस लें. अगर आपको चटनी पतली पसंद है तो पानी मिला सकते हैं. अब इस चटनी को एक बर्तन में निकाल लें. इसके बाद पैन को गर्म करें. इसमें तेल डाल दें. तेल गर्म होते ही इसमें राई और करी पत्ता डाल दें. अब गैस बंद कर देते हैं. इस इस तड़के को चटनी के ऊपर डालकर उसे अच्छ से मिला दें. लीजिए आपकी चटनी बनकर तैयार है.

घर पर बनाएं होटल जैसी 'नारियल चटनी', इस तड़के से लाएं साउथ इंडियन फ्लेवर