नवरात्रि व्रत में घर पर इन तरीकों से बनाएं टेस्टी आलू फ्राई, खाते ही आ जाएगा मजा!

Crispy Aloo Fry Recipe:  नवरात्रि व्रत में अगर आपको कुछ टेस्टी खाने का मन है, तो आप घर पर आसानी से टेस्टी आलू फ्राई को कभी भी बनाकर झटपट खा सकते हैं आइए आपको बताते हैं कैसे बनाएं?

 

Written By  Ritika|Last Updated: Sep 27, 2025, 06:31 AM IST
Crispy Aloo Fry Recipe:  नवरात्रि व्रत में अगर आप एक ही तरह का खाना खा-खाकर बोर हो गए हैं, तो आप घर पर आसानी से टेस्टी आलू फ्राई को बनाकर खा सकते हैं इसको बनाकर खाना बेहद ही आसान होता है. इसको घर पर बनाकर खाने से व्रत में भी पूरी तरह आप फिट और हेल्दी रहेंगे. यह हल्का स्नैक स्वाद में लाजवाब माना जाता है. बच्चों से लेकर बड़ों तक को खूब पसंद होता है. व्रत में अगर आपकी एनर्जी कम हो जाती है, तो इसको खाने से  पूरे दिन एक्टिव आप रह सकते हैं. आइए आपको बताते हैं कैसे आप आसानी से घर पर ही टेस्टी आलू फ्राई को बना सकते हैं. नोट कर लें रेसिपी.
 

आलू फ्राई बनाने की सामग्री

 टेस्टी आलू फ्राई घर पर बनाने के लिए बड़े आलू, तेल, जीरा, मूंगफली, धनिया पत्ती, नींबू का रस, सेंधा नमक इन चीजों की जरूरत होती है.
 

इसे भी पढ़ें: रेस्टोरेंट स्टाइल शिकंजी बनाने का ये धांसू तरीका आज ही कर लें नोट

 

आलू फ्राई बनाने की विधि

टेस्टी आलू फ्राई को घर पर बनाने के लिए आपको सबसे पहले आलू को अच्छे से छील लेना है और फिर इसको टुकड़ों में काटकर उबाल देना है. अब आपको एक पैन लेना है और फिर उसमें तेल को गरम कर लेना है और उसमें फिर जीरा डालकर भून लेना है और खुशबू आने के बाद अब पैन में भुनी मूंगफली और हरी मिर्च को डालकर इसको अच्छे से पकाना है. अब इसमें आपको उबाले आलू, नमक, नींबू का रस और कटी धनिया पत्ती को डालकर अच्छे से मिला देना है.  मीडियम से हाई आंच पर कुछ मिनट के लिए करके आपको इसको ऐसी छोड़ देना है.  बाहर से क्रिस्पी और अंदर से नरम होने तक आपको इसको अच्छे से पकाना है. अब आपके टेस्टी क्रिस्पी आलू फ्राई बनकर तैयार है इसको आप ढककर आलू को गरमागरम बाद में सभी को खिलाएं. इसको बच्चों से लेकर बड़ों तक को खाना खूब पसंद होगा.

;