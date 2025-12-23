Advertisement
सर्दियों का कंफर्ट फूड है ये टेस्टी और सबका फेवरेट 'थुकपा', घर पर इन तरीकों से करें मिनटों में तैयार

Best Nepali Thukpa Recipe: आजकल के लोगों को नेपाली डिश या अलग-अलग तरह की डिश खानी काफी ज्यादा पसंद आती है आज आपको बताते हैं  सर्दियों का कंफर्ट फूड सबका फेवरेट थुकपा घर पर कैसे बनाएं?

Written By  Ritika|Last Updated: Dec 23, 2025, 09:55 AM IST
सर्दियों का कंफर्ट फूड है ये टेस्टी और सबका फेवरेट 'थुकपा', घर पर इन तरीकों से करें मिनटों में तैयार

Best Nepali Thukpa Recipe:  सर्दियों में हर किसी का कंफर्ट फूड होता ही है और कई सारी टेस्टी-टेस्टी चीजें भी खाने को मिल जाती है. आजकल कई तरह-तरह की जगह की डिश भी देखने को मिल जाती है, जो खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होती है आपको बता दें आजकल हर किसी बच्चों से लेकर बड़ो तक को नेपाली थुकपा काफी ज्यादा पसंद आ रहा है, लोग बहार से खाना काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं. ठंड के दिनों में भूख भी काफी हद तक बढ़ जाती है और लोगों को गरम-गरम खाने का मन करता ही है. अगर आप भी सर्दियों का कंफर्ट फूड नेपाली थुकपा घर पर बनाना चाहते हैं, तो आइए आज आपको कमाल की आसान सी रेसिपी को बताते हैं, जिसको आप कभी भी घर पर बनाकर खा सकते हैं. इस डिश को घर पर बनाना काफी ज्यादा आसान होता है एक बार अगर आप घर पर बनाएंगे तो बार-बार खाने के मन करेगा, चलिए आपको बताते हैं, आप भी नोट कर लें आसानी से रेसिपी.
 

नेपाली थुकपा बनाने की रेसिपी

अगर आप घर पर आसानी से नेपाली थुकपा ठंड के मौसम में बनाना चाहते हैं, तो आपको कुछ खास चीजों की जरूरत होती है नूडल्स, बीन्स, पत्ता गोभी, प्याज, स्वीट चिली सॉस, स्प्रिंग अनियन, गाजर, सब्जी शोरबा, सोया सॉस, गरम मसाला, काली मिर्च, नमक, लहसुन की कलियां इन चीजों की जरूरत होगी.
 

नेपाली थुकपा बनाने की विधि

अगर आप नेपाली थुकपा को घर पर बनाना चाहते हैं, तो इसको बनाना काफी ज्यादा आसान है. इसको बनाने के लिए सभी सब्जियों को आपको साफ करके पतले लंबे टुकड़ों में काटकर एक पैन में नमक और तेल को डालकर नूडल्स भी डालकर इसको उबालने के लिए रख देना है इसके बाद आपको कढ़ाही लेनी है उसमें तेल गर्म करके लहसुन और अदरक को डालकर भून लेना है सारी कटी हुई सब्जियां भी डाल लेना है नमक, काली मिर्च पाउडर, सोया सॉस, चिली सॉस डालकर इसको अब मीडियम आंच पर 5-7 मिनट तक अच्छे से पकाएं. सब्जियों का शोरबे भी इसमें आप डाल सकते हैं.  उबले हुए नूडल्स को आपको इसमें डालकर 2-3 मिनट तक पकाना है अब आपका नेपाली थुकपा बनकर तैयार है इसको आप एक बड़े बाउल में निकालकर कटा हुआ हरा प्याज ऊपर से मिला सकते हैं. इसका सेवन आप गरमागरम कर सकते हैं. ये बच्चों से लेकर बड़ों तक को खाना काफी ज्यादा पसंद होता है. इसको आसानी से आप कभी भी बनाकर खा सकते हैं. 

 

इसे भी पढ़ें: सर्दियों में घर पर जरूर बनाएं मक्के की बाटी, इस तरीके से घर पर झटपट बनाएं

