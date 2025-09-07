बच्चों के लिए घर पर बनाएं बची हुई रोटियों से टेस्टी और हेल्दी रोटी नूडल्स, देखें आसान रेसिपी!

Roti Noodles Recipe For Kids: अधिकतर लोगों को और बच्चों को बाहर का अनहेल्दी खाना खाने का काफी ज्यादा मन होता है. नूडल्स तो बड़े ही चाव से खाते हैं. इन चीजों को अधिक खाने से सेहत पर काफी सारी दिक्कतें होने लग जाती है. रात में काफी लोगों के घरों में रोटियां बच जाती है, इससे आप सुबह के समय बच्चों के लिए टेस्टी और हेल्दी रोटी नूडल्स को बना सकते हैं. इसको बच्चों को खाना काफी ज्यादा पसंद आएगा. आपको भी नोट करनी चाहिए आसान सी रेसिपी.



रोटी नूडल्स बनाने की सामग्री

रोटी नूडल्स को बनाने के लिए बची हुई रोटियां, शिमला मिर्च, प्याज, गाजर, गोभी, शेजवान सॉस, तेल, नमक, सोया सॉस, सिरका इन चीजों की जरूरत होती है.



रोटी नूडल्स बनाने की विधि

रोटी नूडल्स को बनाने के लिए आपको सबसे पहले बची हुई रोटियों को नूडल्‍स की तरह कट कर लेना है. अब आपको प्याज, शिमला मिर्च, गाजर और पत्‍ता गोभी सभी सब्जियों को बारीक काट लेना है. एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल अब आपको गर्म करना है और सारी सब्जियों को इस में काटकर अच्छे से भून लेना है. इसके ऊपर से अब आपको शेजवान सॉस और सोया सॉस, नमक को अच्छे से मिला देना है सारे मसालों को भी डाल दें. कटे हुए रोटी नूडल्स को भी इसमें मिलाकर अच्छे से पकाएं. सिरका को भी आप ऊपर से टेस्ट के लिए डाल सकते हैं. अब आपके रोटी नूडल्स बनकर तैयार है. ये बच्चों से लेकर बड़ों तक को खूब पसंद आएंगी. बच्चों के टिफिन में भी इसको बनाकर आप दे सकते हैं.



ये खाने में स्वादिष्ट और बनाने में भी आसान होता है. कम समय में आप इसको झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं. रात की रोटियां बच जाए तो उन्हें फेंकने के बजाय इस तरीके से बनाकर खा सकते हैं. सेहत को इसको खाने से किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता है. भूख को शांत करने के लिए भी इसको बेस्ट माना जाता है.