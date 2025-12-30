Advertisement
trendingNow13058003
Hindi Newsलाइफस्टाइलफूड

सर्दियों में रोटी के साथ बनाकर खाएं ये टेस्टी बथुआ का झोर, बनाना है बेहद आसान, नोट करें ईजी रेसिपी

Bathua Ka Jhor Recipe: आजकल  सर्दियों में कुछ ना कुछ टेस्टी और गरमागरम चीजों को खाने का मन करता ही है आज आपको बताते हैं कि टेस्टी बथुआ का झोर को आप कैसे बना सकते हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Dec 30, 2025, 07:36 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सर्दियों में रोटी के साथ बनाकर खाएं ये टेस्टी बथुआ का झोर, बनाना है बेहद आसान, नोट करें ईजी रेसिपी

Bathua Ka Jhor Recipe:  सर्दियों का मौसम आते ही बीमारियों का खतरा भी काफी ज्यादा बढ़ने लग जाता है. अगर आप भी सर्दियों में रोटी के साथ कुछ टेस्टी और हेल्दी चीजों को बनाकर खाना चाहते हैं, तो आप बथुआ का झोर बनाकर खा सकते हैं, ये चीजें काफी लोगों को पता नहीं होगी, लेकिन ये आपकी सेहत और टेस्ट को कई गुना तक बढ़ा देगी. अगर आप भी इसको घर पर बनाकर खाना चाहते हैं, तो आइए आपको रेसिपी बताते हैं, जो बेहद ही आसान है और आप इसको कभी भी बनाकर खा सकते हैं, आइए आप भी नोट कर लें बनाने का तरीका. इसको खाने के बाद बच्चों से लेकर बड़े काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे.
 

बथुआ का झोर कैसे बनाएं?

बथुआ का झोर ठंड के मौसम में खाना बेहद ही ज्यादा आसान होता है ये आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होती है. ये सर्दियों में खूब खाया जाता है. यह शरीर को गर्म रखने में मददगार होता है और इसको खाने से इम्यूनिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है. इसको बानने के लिए सबसे पहले बथुआ को अच्छी तरह से साफ कर लेना है और फिर बथुआ को उबाल लेना है फिर इसके बाद हल्का निचोड़कर इसको पीस लेना है और अब आपको एक कढ़ाई लेनी है और फिर इसमें सरसों का तेल गर्म करके ऊपर से जीरा को डाल देना है और फिर इसके बाद लहसुन, हरी मिर्च और प्याज, हल्दी और लाल मिर्च, नमक को अच्छे से मिलाकर चलाते रहना है. थोड़ी देर के बाद अब आपको इसमें पिसा हुआ बथुआ को भी मिला देना है और फिर पानी को ऊपर से डाल देना है. धीमी आंच पर आपको इसको पकाना है और फिर गैस को बंद कर देना है और थोड़ा सा पकाना है अब आपका बथुआ का झोर आसानी से बनकर तैयार है. इसको आप गरमागरम चावल, रोटी के साथ में भी खा सकते हैं. 
 

Add Zee News as a Preferred Source

इसे भी पढ़ें: खांसी-जुकाम से मिलेगा आराम, बस डाइट में शामिल करें आंवला और अदरक का मुरब्बा!

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखते हैं. इसके अलावा इन्हें एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड, एजुकेशन, ट्रैवल विषयों पर भी लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अ...और पढ़ें

TAGS

Bathua Ka JhorBathua Ka Jhor recipe

Trending news

पापा, अब VRS ले लो... देहरादून में पीटकर मारे गए एंजेल चकमा की कहानी रुला देगी
Anjel Chakma Murder Case
पापा, अब VRS ले लो... देहरादून में पीटकर मारे गए एंजेल चकमा की कहानी रुला देगी
न्यू ईयर से पहले इन 15 राज्यों में सर्दी का सितम! कड़ाके की ठंड का क्या है IMD अलर्ट
#WeatherUpdate
न्यू ईयर से पहले इन 15 राज्यों में सर्दी का सितम! कड़ाके की ठंड का क्या है IMD अलर्ट
DNA: कांग्रेस के लिए हाफिज 'साहब'और RSS 'अलकायदा'?
DNA
DNA: कांग्रेस के लिए हाफिज 'साहब'और RSS 'अलकायदा'?
फैक्ट चेक: क्या भारत ने सोमालीलैंड को दी मान्यता? झूठी खबर पर विदेश मंत्रालय का बयान
MEA
फैक्ट चेक: क्या भारत ने सोमालीलैंड को दी मान्यता? झूठी खबर पर विदेश मंत्रालय का बयान
DNA: बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार, ओवैसी का बयान सवालों के कठघरे में क्यों?
DNA Analysis
DNA: बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार, ओवैसी का बयान सवालों के कठघरे में क्यों?
सांसद रहमान बर्क ने की बांग्लादेश के बहाने भारत को कटघरे में खड़ा करने की साजिश?
DNA Analysis
सांसद रहमान बर्क ने की बांग्लादेश के बहाने भारत को कटघरे में खड़ा करने की साजिश?
महीनों की खामोशी के बाद लौटी पर्यटकों की रौनक, कश्मीर में विंटर फेस्टिवल का आयोजन
Jammu-kashmir
महीनों की खामोशी के बाद लौटी पर्यटकों की रौनक, कश्मीर में विंटर फेस्टिवल का आयोजन
BMC Election: महायुति में फाइनल हुआ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला
BMC Election
BMC Election: महायुति में फाइनल हुआ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला
DNA:अयोध्या से वृंदावन तक भक्तों का सैलाब,नए साल पर खुद की ओर क्यों लौटने लगा भारत?
aayodhya ram mandir
DNA:अयोध्या से वृंदावन तक भक्तों का सैलाब,नए साल पर खुद की ओर क्यों लौटने लगा भारत?
मुंबई: भांडुप रेलवे स्टेशन के पास बड़ा हादसा, बेकाबू बस ने लोगों को रौंदा, 4 की मौत
mumbai accident
मुंबई: भांडुप रेलवे स्टेशन के पास बड़ा हादसा, बेकाबू बस ने लोगों को रौंदा, 4 की मौत