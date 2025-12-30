सर्दियों में रोटी के साथ बनाकर खाएं ये टेस्टी बथुआ का झोर, बनाना है बेहद आसान, नोट करें ईजी रेसिपी

Bathua Ka Jhor Recipe: सर्दियों का मौसम आते ही बीमारियों का खतरा भी काफी ज्यादा बढ़ने लग जाता है. अगर आप भी सर्दियों में रोटी के साथ कुछ टेस्टी और हेल्दी चीजों को बनाकर खाना चाहते हैं, तो आप बथुआ का झोर बनाकर खा सकते हैं, ये चीजें काफी लोगों को पता नहीं होगी, लेकिन ये आपकी सेहत और टेस्ट को कई गुना तक बढ़ा देगी. अगर आप भी इसको घर पर बनाकर खाना चाहते हैं, तो आइए आपको रेसिपी बताते हैं, जो बेहद ही आसान है और आप इसको कभी भी बनाकर खा सकते हैं, आइए आप भी नोट कर लें बनाने का तरीका. इसको खाने के बाद बच्चों से लेकर बड़े काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे.



बथुआ का झोर कैसे बनाएं?

बथुआ का झोर ठंड के मौसम में खाना बेहद ही ज्यादा आसान होता है ये आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होती है. ये सर्दियों में खूब खाया जाता है. यह शरीर को गर्म रखने में मददगार होता है और इसको खाने से इम्यूनिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है. इसको बानने के लिए सबसे पहले बथुआ को अच्छी तरह से साफ कर लेना है और फिर बथुआ को उबाल लेना है फिर इसके बाद हल्का निचोड़कर इसको पीस लेना है और अब आपको एक कढ़ाई लेनी है और फिर इसमें सरसों का तेल गर्म करके ऊपर से जीरा को डाल देना है और फिर इसके बाद लहसुन, हरी मिर्च और प्याज, हल्दी और लाल मिर्च, नमक को अच्छे से मिलाकर चलाते रहना है. थोड़ी देर के बाद अब आपको इसमें पिसा हुआ बथुआ को भी मिला देना है और फिर पानी को ऊपर से डाल देना है. धीमी आंच पर आपको इसको पकाना है और फिर गैस को बंद कर देना है और थोड़ा सा पकाना है अब आपका बथुआ का झोर आसानी से बनकर तैयार है. इसको आप गरमागरम चावल, रोटी के साथ में भी खा सकते हैं.



