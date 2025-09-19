आलू, गोभी, पनीर नहीं! नाश्ते में इस आसान रेसिपी से बनाएं टेस्टी चिली गार्लिक पराठा, खाते ही घर वाले हो जाएंगे आपके फैन

Chili Garlic Paratha Recipe: नाश्ता करना बेहद ही जरूरी होता है और उसको खास और टेस्टी बनाने के लिए लोग घर पर कई तरह-तरह की चीजों को बनाना पसंद करते हैं. अधिकतर घरों में अलग-अलग तरह के पराठे बनाएं जाते हैं. आलू, गोभी, पनीर के पराठों को खा-खाकर लोग काफी ज्यादा बोर हो जाते हैं. अगर आप अपने टेस्ट और नाश्ते में बनाने वाली चीजों में बदलाव करना चाहते हैं, तो आप आसानी से घर पर चिली गार्लिक पराठा को बनाकर खा सकते हैं. इसको बनाना भी काफी ज्यादा आसान होता है. एक बार खाने के बाद घर वाले आपके जबरा फैन हो जाएंगे.

चिली गार्लिक पराठा बनाने की सामग्री

चिली गार्लिक पराठा को बनाने के लिए आपको गेहूं का आटा, लहसुन, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पत्ती, मसाले, जीरा, घी इन चीजों की जरूरत होती है.

चिली गार्लिक पराठा बनाने की विधि

चिली गार्लिक पराठा बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक बड़ा बाउल लेना है और फिर आटा, बारीक कटा हुआ लहसुन, लाल मिर्च पाउडर, जीरा, धनिया पत्ती सारे मसालों को इसमें मिला देना है और फिर नरम आटा गूंथ लें और उसको 15 मिनट तक के लिए ऐसी छोड़ दें. आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाकर अब इसको गोल पराठे की तरह अच्छे से बनाकर बेल लें और अब तवे पर घी डालकर गरम कर लें और इसमें पराठे को डालकर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक पका लें और कुरकुरा होने तक अच्छे से सेक लें. अब आपका चिली गार्लिक पराठा बनकर तैयार है इसको आप चटनी या अचार के साथ खा सकते हैं. बच्चों से लेकर बड़ों तक को खाना खूब पसंद होता है. इसको आप कभी भी नाश्ते में झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं. सुबह अगर आप इसको बनाकर खाते हैं, तो पूरा दिन आपका शरीर एक्टिव रहेगा.