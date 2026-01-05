Advertisement
मीठा खाने की क्रेविंग हो तो झटपट से बनाएं कोकोनट की टेस्टी रबड़ी, स्वाद ऐसा कि बार-बार खाने को करेगा मन

Coconut Rabri Recipe: अधिकतर लोगों को मीठा खाने की  क्रेविंग काफी ज्यादा होने लगती है आज आपको बताते हैं आप कैसे कोकोनट रबड़ी को घर पर बना सकते हैं.

Jan 05, 2026, 09:44 AM IST
मीठा खाने की क्रेविंग हो तो झटपट से बनाएं कोकोनट की टेस्टी रबड़ी, स्वाद ऐसा कि बार-बार खाने को करेगा मन

Coconut Rabri Recipe:  मीठा खाना भला किसको पसंद नहीं होता है कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, जो काफी ज्यादा मीठी चीजों को खाना पसंद करते हैं. बाजार से मिठाइयां लाकर काफी ज्यादा खा सकते हैं, जिसका बुरा असर आपकी हेल्थ पर भी काफी ज्यादा पड़ने लगता है. अगर आप भी काफी ज्यादा मीठा खाने के शौकिन हैं और कुछ ना कुछ टेस्टी और हेल्दी खाने की सोच रहे है, तो आप कोकोनट की टेस्टी रबड़ी को घर पर आसानी से बनाकर खा सकते हैं,ये आपकी हेल्थ के साथ-साथ आपके खाने के टेस्ट को भी बढ़ाने में मददगार होता है. काफी लोग इसको घर पर बनाने की सोचते हैं लेकिन इसको बना नहीं पाते हैं, अगर आप भी इसको घर पर बनाने की सोच रहे है, तो आइए आपको इसकी रेसिपी बताते हैं, जो काफी ज्यादा आसान है और आपको ज्यादा समय भी नहीं लगेगा. नोट कर लें रेसिपी.
 

कोकोनट रबड़ी बनाने की सामग्री

कोकोनट रबड़ी को बनाने के लिए आपको कोकोनट, फुल क्रीम दूध, इलायची, बादाम और पिस्ता, चीनी इन चीजों की जरूरत होती है.
 

कोकोनट रबड़ी बनाने की विधि

कोकोनट रबड़ी को घर पर आसानी से बनाने के लिए आपको सबसे पहले फुल क्रीम दूध को एक बर्तन में डालना है और फिर धीमी आंच पर इसको अच्छे से पकाना है फिर धीरे-धीरे चलाते रहना है और इसको गाढ़ा बना देना है. अब आपको इसमें कोकोनट को डालना है और फिर इलायची पाउडर. चीनी को भी डालना है. अब आपको इसको पकाना है और फिर गैस को बंद करके इसको ठंडा होने के लिए आपको रख देना है. अब आपको इसको एक बाउल में रखना है और फिर  फ्रिज में कुछ घंटे के लिए इसको रख देना है ऐसा करने से इसको स्वाद काफी ज्यादा मजेदार और टेस्टी हो जाएगा. अब आपकी कोकोनट रबड़ी  घर पर आसानी से बनकर तैयार है. इसको बच्चों से लेकर बड़ों तक को खाना खूब पसंद आएगा. अगर आपको मीठा खाने का मन कर रहा है, तो ये चीज आपके लिए एकदम बेस्ट रहेगी.
 

