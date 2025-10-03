शाम की चाय के साथ घरवालों के लिए इस रेसिपी से बनाएं टेस्टी क्रिस्पी कॉर्न, टेस्ट ऐसा बार-बार खाने का करेगा मन

Crispy Corn Recipe: शाम की चाय पीना हर किसी को खूब पसंद होती है और लोग इसके साथ कई तरह-तरह की चीजों को खाना पसंद करते हैं अगर आप भी शाम की चाय के साथ में कुछ टेस्टी और अलग बनाकर खाना चाहते हैं, तो टेस्टी क्रिस्पी कॉर्न को घर पर आसानी से बनाकर खा सकते हैं. कॉर्न एक बेहतरीन ऑप्शन में से एक माना जाता है अगर आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी रेसिपी क्या है, तो आइए आपको बताते हैं आसानी से घर पर बनने वाली रेसिपी, आप भी करें नोट.



क्रिस्पी कॉर्न बनाने की सामग्री

क्रिस्पी कॉर्न बनाने के लिए आपको उबले हुए स्वीट कॉर्न, कॉर्नफ्लोर, चावल का आटा, मसाले, चाट मसाला, तेल इन चीजों की जरूरत होती है.



क्रिस्पी कॉर्न बानने की विधि

क्रिस्पी कॉर्न को बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक बड़ा बाउल लेना है और फिर उबले हुए कॉर्न को 10-15 मिनट के लिए अच्छे से सूखाकर रख देना है फिर बाउल में आपको कॉर्नफ्लोर, चावल का आटा और सभी मसालों को साथ में मिलाना है. इसके बाद अब आपको एक कढ़ाई में तेल गरम करना है और फिर कॉर्न को अच्छे से डीप फ्राई करना है आपको इसको तब तक डीप फ्राई करना है जब तक कॉर्न सुनहरे और क्रिस्पी ना हो जाए, इसके बाद इसको टिश्यू पेपर पर निकालें ताकि सारा तेल बाहर आ जाए. अब प्लेट पर रखने के बाद इसके ऊपर से थोड़ा चाट मसाला और नींबू रस मिला दें अब आपके क्रिस्पी कॉर्न बनकर तैयार है इसको आप शाम की चाय के साथ में आसानी से बनाकर खा सकते हैं. ये बच्चों से लेकर बड़ों तक को खाना खूब पसंद आएगा. इसको खाने के बाद आपका मन रोज ही खाने का करेगा. ये खाने में बेहद ही टेस्टी होते हैं. सुबह खाने के लिए भी आप इसको बना सकते हैं.



