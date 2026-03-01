मैदे को छोड़िए! होली में घर पर बनाएं गेहूं के आटे से टेस्टी गुजिया, मेहमान भी हो जाएंगे आपके फैन

Flour Gujiya Recipe: होली आने वाली है. इसकी तैयारियां लोग पहले से ही शुरू कर देते हैं. लोग अपने घरों में गुजिया बनाकर खाते हैं, जो खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होती है और इसको आप घर पर भी झटपट से बना सकते हैं. घर पर अधिकतर लोग मैदे की गुजिया को बनाते हैं लेकिन ये आपकी हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती है. अगर आप भी यही सोचते हैं, कि मैदे से नहीं बनाएं तो आखिर कैसे बनाएं, तो आपके लिए आज हम गेहूं के आटे से टेस्टी गुजिया की रेसिपी लेकर आएं हैं, जिसको आप घर पर झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं. ये खाने में भी काफी ज्यादा टेस्टी होती है और सेहत के लिए भी फायदेमंद होती है. अगर आप भी होली के दिन घर पर इसको बनाकर खाना चाहते हैं, तो आप इसको बना सकते हैं. ये रेसिपी आपको कोई नहीं बताएगा फटाफट से नोट कर लें.



आटा गुजिया बनाने की सामग्री

अगर आप मैदे को छोड़कर घर पर आटा गुजिया को बनाना चाहते हैं, तो आपको कुछ सामग्री चाहिए जैसे गेंहू का आटा, घी, खोया, ड्राई फ्रूट्स, पीसी हुई चीनी, इलायची पाउडर, पानी ये आपके पास होना चाहिए.



Add Zee News as a Preferred Source

आटा गुजिया बनाने की विधि

आटा गुजिया आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. अगर आप इसको घर पर बनाकर खाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक बड़ा सा बर्तन लेना है और उसमें गेंहू का आटा डाल देना है और फिर घी को डालकर इसको अच्छे से मिला देना है. थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर अब इसको अच्छे से गूंथ लेना है. इसको 30 मिनट के लिए ढक कर रख देना है. अब आपको एक और अलग सा बर्तन लेना है और उसमें खोया डालकर भूरा होने तक भून लेना है इसमें फिर पिसी चीनी, कटे हुए ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर को डालकर अच्छे से मिला देना है. अब इसको आपको ठंडा होने के लिए रख देना है. गूंथे हुए आटे की छोटी सी लोई को बनाना है और फिर छोटे आकार में चीजों को उसमें भर देना है. किनारों में हल्का पानी लगाकर सभी को मोड़ देना है. आपको इसको भी अच्छे से तल लेना है. अब आपके आटा गुजिया बनकर तैयार हैं. इसको आप होली पर झटपट से बना सकते हैं. अगर आपके पास समय कम है, तो इसको आप एक दिन पहले से बनाकर स्टोर कर सकते हैं. बच्चों से लेकर बड़ों तक को खूब पसंद आएगा.

ये भी पढ़ें: होली के त्योहार की रौनक को बढ़ाने के लिए घर पर बनाएं लौंग लता मिठाई, जानें रेसिपी