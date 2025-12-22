Advertisement
सर्दियों में बाजार से लाने के बजाय घर पर बनाएं टेस्टी गुड़ पट्टी, बनाने की रेसिपी है बेहद ही आसान

Gud Patti Recipe: सर्दियों में लोग भर-भरकर घर पर गुड़ पट्टी लेकर आते हैं, जो खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होती है आज आपको बताते हैं इसको आप घर पर कैसे आसानी से बना सकते हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Dec 22, 2025, 12:41 PM IST
Gud Patti Recipe:  सर्दियों में बाजारों में कई तरह-तरह की खाने की चीजें आने लगती है, जो टेस्ट और हेल्थ दोनों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होते हैं. अधिकतर लोग अपने घरों में काफी सारी गुड़ पट्टी ले लाते हैं, जो खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होती है. मूंगफली या गुड़ का स्वाद इसको और भी ज्यादा खास बना देता है. अगर आप भी बाजार से लाने के बजाय घर पर इसको बनाना चाहते हैं, तो आइए आपको बताते हैं कैसे आप इसको घर पर बनाकर खाने का मजा ले सकते हैं. इसको घर पर बनाना काफी ज्यादा आसान है अगर आप एक बार बनाएंगे तो बार-बार इसको खाने का मन करेगा. अगर आप बनाना चाहते हैं, तो आइए आपको बताते हैं. नोट कर लें आप भी आसान वाली रेसिपी.

 गुड़ पट्टी को घर पर कैसे बनाएं?

अगर आप   गुड़ पट्टी को घर पर आसानी से बनाना चाहते है, तो आपको सबसे पहले मूंगफली लेकर इसके सारे दाने को निकालकर कटोरी में निकाल लेनी है और फिर मूंगफली को पैन में भून लेना है और भी गैस बंद करके ठंडा होने के बाद इसको हाथों से रगड़कर छिलका साफ कर लेना है और फिर आपको एक कड़ाही लेनी है और फिर इसमें घी डालकर गर्म कर लेना है और फिर इसमें आपको गुड़ डाल देना है और फिर चलाते हुए इसको पिघलाते रहना है और इसकी आपको चाशनी बनाकर तैयार कर लेनी है और अब गुड़ में भूनी गई मूंगफली को डालकर इसको अच्छे से पिघला लेना है और फिर परात में घी लगाकर इसको उसमें पूरा डाल देना है और फिर आपको बेलन की मदद से इसको बेल लेना है और इसको चाकू की मदद से आकार देकर अलग कर लेना है. अब आपको इसको ऐसी छोड़ देना है और फिर इसे निकालकर कंटेनर में स्टोर कर लेना है अब आपकी गुड़ पट्टी बनकर तैयार है, इसको आप घर आप बताए गए तरीकों से आसानी से बना सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होती है.
 

Ritika

