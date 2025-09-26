Advertisement
नवरात्रि में हल्का खाने का मन है तो बनाएं टेस्टी-कुरकुरी मखाना आलू टिक्की, नोट करें रेसिपी

Makhana Aloo Tikki Recipe:  नवरात्रि में लोग तरह-तरह की डिश को खाना पसंद करते हैं आज आपको बताते हैं कैसे आप घर पर टेस्टी-कुरकुरी मखाना आलू टिक्की को आसानी से बनाकर खा सकते हैं.

Sep 26, 2025, 06:38 AM IST
Makhana Aloo Tikki Recipe:  नवरात्रि व्रत के दौरान अक्सर लोग घर पर कुछ हल्का और टेस्टी बनाकर खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं. व्रत में हमेशा ऐसा खाना होना चाहिए, जो आपकी हेल्थ और टेस्ट को बनाएं रखें. मखाना सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. व्रत में मखाने को लोग नमकीन के तौर पर भी खाना पसंद करते हैं और इससे कई तरह-तरह की चीजों को खाना भी पसंद करते हैं अगर आप भी व्रत में मखाने से कुछ टेस्टी चीजों को बनाकर खाना चाहते हैं, तो आप घर पर टेस्टी-कुरकुरी मखाना आलू टिक्की को आसानी से बनाकर खा सकते हैं आइए आपको बताते हैं, आसानी से बनने वाली रेसिपी के बारे में, जिसको आप कभी भी घर आसानी से बनाकर खा सकते हैं.
 

मखाना आलू टिक्की बनाने की सामग्री

मखाना आलू टिक्की बनाने के लिए आपको मखाना, उबले हुए आलू, हरी मिर्च, अदरक,हरा धनिया, भुनी मूंगफली, काली मिर्च, सेंधा नमक, सिंघाड़े का आटा, घी या तेल इन चीजों की जरूरत होती है.
 

 व्रत में साबूदाना खा-खाकर हो गए हैं बोर? घर पर बनाएं इन 5 तरह की बेहद ही टेस्टी खीर

 

मखाना आलू टिक्की बनाने की विधि

मखाना आलू टिक्की को बनाने के लिए सबसे पहले मखानों को हल्का भूनकर इसको अच्छे से पीस लेना है और फिर आपको एक बड़ा बाउल लेना है और इसमें उबले आलू, मखाना पाउडर, हरी मिर्च, अदरक, धनिया, काली मिर्च और सेंधा नमक, मूंगफली को दरदरा पीसकर इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करके मिला देना है. सिंघाड़े का आटा को भी आपको इसमें मिला देना है. आपको एक तरह से डो को तैयार कर लेना है. छोटे-छोटे गोल शेप की टिक्की को अब आपको तैयार कर लेना है. अब आपको तवे को गरम करना है और उसमें घी या तेल को गरम करके टिक्की को डालकर उसको सुनहरा और कुरकुरा होने तक बना लेना है अब आपकी मखाना आलू टिक्की आसानी से बनकर तैयार है.

Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

