बच्चों के लिए वीकेंड पर इस रेसिपी से बनाएं ये टेस्टी मूंग दाल इडली, एक बार खाएंगे तो नहीं भूल पाएंगे स्वाद
Moong Dal Idli Recipe:  वीकेंड पर बच्चों को कुछ ना कुछ अलग खाने का मन करता ही है अगर आप नाश्ते को स्पेशल और हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो आपको बताते हैं कैसे आप आसानी से टेस्टी मूंग दाल इडली को घर पर बना सकते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Sep 20, 2025, 06:46 AM IST
Moong Dal Idli Recipe:  वीकेंड पर घर पर सभी लोग एक साथ दिन का भरपूर आनंद उठाते हैं. आजकल लोग बाहर का अनहेल्दी फूड्स को खाना पसंद करते हैं, जो आपकी हेल्थ पर काफी बेकार असर डालती है. अगर आप वीकेंड को खास और खाने को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो आप अपने बच्चों के लिए टेस्टी मूंग दाल इडली को घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं. खाने में ये बेहद ही टेस्टी और हेल्दी होती है. बच्चों से लेकर बड़ों तक को ये खूब पसंद आएगी.  अगर आपको भी बार-बार एक ही डिश खाने से बोरियत हो गई है, तो इसको आसानी से तैयार कर सकते हैं इसको बनाना काफी ज्यादा आसान होता है. आइए आपको बताते हैं इसकी आसान से रेसिपी.
 

 मूंग दाल इडली बनाने की सामग्री

मूंग दाल इडली को घर पर बनाने के लिए आपको पीली मूंग दाल, सूजी, दही, हरी मिर्च, अदरक, नमक, बेकिंग सोडा, तेल, करी पत्ता, राई इन चीजों की जरूरत होती है.

मूंग दाल इडली बनाने की विधि

मूंग दाल इडली को बनाने के लिए सबसे पहले आपको मूंग दाल को अच्छे से धोकर इसको पानी में कुछ घंटे तक के लिए भिगोकर रख देना है. उसका पानी निकालकर मिक्सर में डालकर आपको अदरक व हरी मिर्च को डालकर आपको उसका एक पतला सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है. अब आपको एक बाउल लेना है और उसमें दही और सूजी को डालकर इसको अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है. 20 मिनट के लिए रेस्ट कर लें. स्मूद बैटर को आपको तैयार कर लेना है. नमक, इसमें बेकिंग सोडा को डालकर फिर से अच्छे से आपको मिला देना है. इडली सांचे में अब आपको हल्का सा तेल डालकर बैटर को इसमें डाल देना है  पकने के बाद चाकू से ठीक से सारी इडली को निकाल लेना है. अब आपको एक पैन लेना है और उसमें तेल राई और करी पत्ते को डालकर अच्छे से भून लेना है. इसको अब आपको इडली के ऊपर डाल देना है अब आपकी मूंग दाल इडली बनकर तैयार है. नारियल की चटनी, मूंगफली की चटनी या सांभर के साथ में आप इसको बनाकर खा सकते हैं.

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

