सर्दियों में घर पर एक बार जरूर बनाएं भुने हुए टमाटर की ये टेस्टी चटनी, खाने का बढ़ जाएगा स्वाद

Roasted Tomato Chutney Recipe: सर्दियां शुरू होते ही लोगों को कुछ ना कुछ टेस्टी खाने का मन करता ही है. खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए लोग चटनी खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं. ठंड में घर पर कई तरह-तरह की चटनी बनाई जाती है, जो स्वाद को काफी ज्यादा बढ़ा देती है. अगर आप भी टेस्टी चटनी को घर पर बनाना चाहते हैं, तो आप भुने हुए टमाटर की टेस्टी चटनी को बना सकते हैं. ये चटनी खाने में काफी ज्यादा स्वाद से भरी होती है, जिसे एक बार खाने का बाद आपका मन बार-बार खाने को करता ही रहेगा. आप इस चटनी को रोटी और दाल-चावल के साथ में खा सकते हैं. आइए आपको बातते हैं आसानी से बनने वाली रेसिपी.



भुने हुए टमाटर की चटनी कैसे बनाएं?



भुने हुए टमाटर की चटनी बनाने की सामग्री

भुने हुए टमाटर की चटनी बनाने के लिए टमाटर, तेल, लहसुन, सूखी लाल मिर्च, नमक करी पत्ता, जीरा, राई, अदरक-लहसुन का पेस्ट, छोटा इन चीजों की जरूरत होती है.



भुने हुए टमाटर की चटनी बनाने की रेसिपी

भुने हुए टमाटर की चटनी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको टमाटर को अच्छे से धोना है और फिर इसको अच्छे से भून लेना है. मुलामय होकर छिलका ना छोड़ने लगे तब तक आपको इसको अच्छे से गैस पर भून लेना है. इसके बाद आपको एक बाउल में इसको निकाल लेना है और फिर टमाटर को अच्छे से मैश कर लेना है. इसके बाद आपको एक पैन लेना है और फिर इसमें तेल को गरम कर लेना है फिर जीरा, राई और करी पत्ता को डालकर अच्छे से भून लेना है. लहसुन और अदरक को भी आप डाल दें. अब आपको इसमें प्याज, हरी मिर्च टमाटर, नमक को डालकर अच्छी तरह से भून लेना है. अब आपकी भुने हुए टमाटर की चटनी बनकर तैयार है, इसको आप खाने की चीजों के साथ में आसानी से बनाकर खा सकते हैं. इसको घर पर बनाना काफी ज्यादा आसान होता है.



