Advertisement
trendingNow13016789
Hindi Newsलाइफस्टाइलफूड

सर्दियों में घर पर एक बार जरूर बनाएं भुने हुए टमाटर की ये टेस्टी चटनी, खाने का बढ़ जाएगा स्वाद

Roasted Tomato Chutney Recipe: सर्दियां शुरू हो गई हैं और घर पर तरह-तरह की चीजें बनाई जाती हैं आज आपको बताते हैं आप घर पर कैसे भुने हुए टमाटर की ये टेस्टी चटनी बना सकते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Nov 24, 2025, 05:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सर्दियों में घर पर एक बार जरूर बनाएं भुने हुए टमाटर की ये टेस्टी चटनी, खाने का बढ़ जाएगा स्वाद

Roasted Tomato Chutney Recipe: सर्दियां शुरू होते ही लोगों को कुछ ना कुछ टेस्टी खाने का मन करता ही है.  खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए लोग चटनी खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं. ठंड में घर पर कई तरह-तरह की चटनी बनाई जाती है, जो स्वाद को काफी ज्यादा बढ़ा देती है. अगर आप भी टेस्टी चटनी को घर पर बनाना चाहते हैं, तो आप भुने हुए टमाटर की टेस्टी चटनी को बना सकते हैं. ये चटनी खाने में काफी ज्यादा स्वाद से भरी होती है, जिसे एक बार खाने का बाद आपका मन बार-बार खाने को करता ही रहेगा. आप इस चटनी को रोटी और दाल-चावल के साथ में खा सकते हैं. आइए आपको बातते हैं आसानी से बनने वाली रेसिपी.
 

भुने हुए टमाटर की चटनी कैसे बनाएं?
 

भुने हुए टमाटर की चटनी बनाने की सामग्री

Add Zee News as a Preferred Source

भुने हुए टमाटर की चटनी बनाने के लिए टमाटर, तेल, लहसुन, सूखी लाल मिर्च, नमक करी पत्ता, जीरा, राई, अदरक-लहसुन का पेस्ट, छोटा इन चीजों की जरूरत होती है.
 

भुने हुए टमाटर की चटनी बनाने की रेसिपी

भुने हुए टमाटर की चटनी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको टमाटर को अच्छे से धोना है और फिर इसको अच्छे से भून लेना है. मुलामय होकर छिलका ना छोड़ने लगे तब तक आपको इसको अच्छे से गैस पर भून लेना है. इसके बाद आपको एक बाउल में इसको निकाल लेना है और फिर टमाटर को अच्छे से मैश कर लेना है. इसके बाद आपको एक पैन लेना है और फिर इसमें तेल को गरम कर लेना है फिर जीरा, राई और करी पत्ता को डालकर अच्छे से भून लेना है. लहसुन और अदरक को भी आप डाल दें. अब आपको इसमें प्याज, हरी मिर्च टमाटर, नमक को डालकर अच्छी तरह से भून लेना है. अब आपकी भुने हुए टमाटर की चटनी बनकर तैयार है, इसको आप खाने की चीजों के साथ में आसानी से बनाकर खा सकते हैं. इसको घर पर बनाना काफी ज्यादा आसान होता है. 
 

इसे भी पढ़ें:  ठंड में लें हेल्दी दाल पीठा का लजीज स्वाद, लंच और ईवनिंग स्नैक्स के लिए है बेस्ट

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखते हैं. इसके अलावा इन्हें एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड, एजुकेशन, ट्रैवल विषयों पर भी लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अ...और पढ़ें

TAGS

roasted tomato chutneyroasted tomato chutney recipe

Trending news

'ऐसा क्यों हो रहा है?' EC के दो फैसलों से मची बंगाल में खलबली, ममता ने लिखा खत
Mamata Banerjee
'ऐसा क्यों हो रहा है?' EC के दो फैसलों से मची बंगाल में खलबली, ममता ने लिखा खत
BLO को धमका रही TMC, INDIA गठबंधन दे रहा संरक्षण; भाजपा का आरोप
bengal elections
BLO को धमका रही TMC, INDIA गठबंधन दे रहा संरक्षण; भाजपा का आरोप
'अरुणाचल तो चीन का हिस्सा है', भारतीय महिला के साथ शंघाई एयरपोर्ट पर बदतमीजी
China India relations
'अरुणाचल तो चीन का हिस्सा है', भारतीय महिला के साथ शंघाई एयरपोर्ट पर बदतमीजी
'सिनेमा के एक युग का अंत...', धर्मेंद्र के निधन पर PM मोदी ने जताया दुख
Dharmendra
'सिनेमा के एक युग का अंत...', धर्मेंद्र के निधन पर PM मोदी ने जताया दुख
पुलिस पर अटैक, हिडमा के समर्थन में नारे; पर्यावरण के नाम पर नक्सली से हमदर्दी क्यों?
Delhi
पुलिस पर अटैक, हिडमा के समर्थन में नारे; पर्यावरण के नाम पर नक्सली से हमदर्दी क्यों?
जस्टिस सूर्यकांत के शपथ समारोह में नहीं दिखे नेता प्रतिपक्ष; बीजेपी ने खड़े किए सवाल
Rahul Gandhi
जस्टिस सूर्यकांत के शपथ समारोह में नहीं दिखे नेता प्रतिपक्ष; बीजेपी ने खड़े किए सवाल
1800NM की रेंज! इंडियन नेवी के बख्तरबंद में INS Mahe वॉरशिप शामिल; दुश्मनों में दहशत
INS Mahe
1800NM की रेंज! इंडियन नेवी के बख्तरबंद में INS Mahe वॉरशिप शामिल; दुश्मनों में दहशत
CJI की शपथ लेते ही कितनी सैलरी लेंगे जस्टिस सूर्यकांत, मिलेंगी ये बड़ी सुविधाएं
CJI Surya Kant
CJI की शपथ लेते ही कितनी सैलरी लेंगे जस्टिस सूर्यकांत, मिलेंगी ये बड़ी सुविधाएं
महाराष्ट्र में तेज रफ्तार का कहर; कार ड्र्राइवर ने मारी कई गाड़ियों को टक्कर
Maharashtra news
महाराष्ट्र में तेज रफ्तार का कहर; कार ड्र्राइवर ने मारी कई गाड़ियों को टक्कर
आर्टिकल 370 से SIR तक... जस्टिस सूर्यकांत के इन 10 फैसलों ने मचाया था भूचाल
Justice SuryaKant
आर्टिकल 370 से SIR तक... जस्टिस सूर्यकांत के इन 10 फैसलों ने मचाया था भूचाल