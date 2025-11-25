Advertisement
trendingNow13018051
Hindi Newsलाइफस्टाइलफूड

सर्दियों में बच्चों के लिए बनाएं तिल-मूंगफली वाला टेस्टी चीला, फटाफट नोट कर लें ये सीक्रेट रेसिपी

Sesame And Peanuts Chilla Recipe: सर्दियों आते ही आपको अपनी हेल्थ का खास ध्यान रखना चाहिए, आइए आज आपको बताते हैं कि कैसे बच्चों के लिए तिल-मूंगफली वाला टेस्टी चीला घर पर आसानी से बना सकते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Nov 25, 2025, 05:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सर्दियों में बच्चों के लिए बनाएं तिल-मूंगफली वाला टेस्टी चीला, फटाफट नोट कर लें ये सीक्रेट रेसिपी

Sesame And Peanuts Chilla Recipe: सर्दियों में बच्चों को बीमारियों से दूर रखने के लिए आपको रोजाना हेल्दी चीजों का ही सेवन करवाना चाहिए. बाहर का खाना खाने की जगह पर आप अपने बच्चों के लिए घर पर ही तिल-मूंगफली वाला टेस्टी चीला बना सकते हैं. ये बनाना काफी ज्यादा आसान होता है और बच्चों से लेकर बड़ों को भी खूब पसंद आएगा और ये आपकी हेल्थ के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. अगर आप भी अपने बच्चों को कुछ हटके और टेस्टी खिलाना चाहते हैं, तो ये एकदम बेस्ट है, आइए आपको बताते हैं इस चीले को बनाने की आसान वाली रेसिपी.
 

तिल-मूंगफली वाला टेस्टी चीला कैसे बनाएं?
 

तिल-मूंगफली वाला चीला बनाने के लिए चीजें

Add Zee News as a Preferred Source

तिल-मूंगफली वाला चीला बनाने के लिए आपको बेसन या मूंग दाल, हल्दी, लाल मिर्च, पानी, भुनी मूंगफली, नमक, हरी मिर्च, प्याज, तिल, नींबू, हरा धनिया इन चीजों की जरूरत होती है.
 

तिल-मूंगफली वाला चीला बनाने की विधि

अगर आप बच्चों के लिए तिल-मूंगफली वाला चीला घर पर बनाना चाहते हैं तो आपको एक बाउल लेना है और फिर उसमें मूंगफली, तिल, प्याज, हरी मिर्च, नींबू रस और धनिया को मिला देना है फिर इसके बाद बेसन को डालकर इसमें  हल्दी, लाल मिर्च अपनी तरफ से मसालों को डालकर स्मूद बैटर तैयार कर लेना है. अब आपको गैस पर तवा गरम करना है और उसमें तेल डालना है फिर बैटर को डालकर स्टफिंग को ऊपर डालना है. अब आपको चीले को अच्छे से पकाना है. अब आपको सुनहरा होने तक चीले को पकाना है. अब आपका तिल-मूंगफली वाला चीला आसानी से बनकर तैयार है. इसको आप प्लेट में निकालकर हरी चटनी या टमाटर सॉस के साथ में बच्चों को खिला सकते हैं. इसको आप घर पर कभी भी बनाकर खा सकते हैं. ये टेस्ट के साथ-साथ आपकी हेल्थ को भी फिट रखता है. 
 

इसे भी पढ़ें:  सर्दियों में घर पर एक बार जरूर बनाएं भुने हुए टमाटर की ये टेस्टी चटनी

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखते हैं. इसके अलावा इन्हें एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड, एजुकेशन, ट्रैवल विषयों पर भी लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अ...और पढ़ें

TAGS

sesame and peanuts chillasesame and peanuts chilla recipe

Trending news

मुझे हाथ भी लगाया तो देश में BJP की नींव हिला दूंगी, गुजरात भी चला जाएगा: ममता
Mamata Banerjee
मुझे हाथ भी लगाया तो देश में BJP की नींव हिला दूंगी, गुजरात भी चला जाएगा: ममता
अयोध्या में ध्वजारोहण, 1100 किलोमीटर दूर लगे बाबरी मस्जिद के पोस्टर, गरमाई सियासत
bengal babri masjid
अयोध्या में ध्वजारोहण, 1100 किलोमीटर दूर लगे बाबरी मस्जिद के पोस्टर, गरमाई सियासत
मुस्कान ने बेटी को दिया जन्म, जेल में पैदा होने वाले बच्चों की कैसे होती है परवरिश?
Child Born in Jail
मुस्कान ने बेटी को दिया जन्म, जेल में पैदा होने वाले बच्चों की कैसे होती है परवरिश?
CM मान और केजरीवाल ने की अरदास, पंजाब की तरक्की और खुशहाली की मांगी दुआ
Bhagwant Mann
CM मान और केजरीवाल ने की अरदास, पंजाब की तरक्की और खुशहाली की मांगी दुआ
'क्या बाबरी कहीं और बना देने से...', देश के मुसलमानों को चिराग ने क्या नसीहत दे दी?
Chirag Paswan
'क्या बाबरी कहीं और बना देने से...', देश के मुसलमानों को चिराग ने क्या नसीहत दे दी?
दिल्ली ब्लास्ट: अल-फलाह के बाद अल-हुदा? बारामुला में पुलिस का नया एक्शन
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट: अल-फलाह के बाद अल-हुदा? बारामुला में पुलिस का नया एक्शन
आय से अधिक संपत्ति केस में लोकपाल की रेड, 8 जिलों में छापेमारी; अबतक क्या निकला?
karnataka
आय से अधिक संपत्ति केस में लोकपाल की रेड, 8 जिलों में छापेमारी; अबतक क्या निकला?
कर्नाटक में कई क्रिमिनल केस में पुलिस अधिकारी भी शामिल, बीजेपी ने लगाया गंभीर आरोप
Karnatka
कर्नाटक में कई क्रिमिनल केस में पुलिस अधिकारी भी शामिल, बीजेपी ने लगाया गंभीर आरोप
ड्रग्स केस में समन, श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत से नारकोटिक्‍स सेल कर रही पूछताछ
Drugs case
ड्रग्स केस में समन, श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत से नारकोटिक्‍स सेल कर रही पूछताछ
उत्तर से दक्षिण तक...26/11 हमले से पहले आतंकी तहव्वुर राणा ने क्यों लगाया था चक्कर?
Mumbai terror attack
उत्तर से दक्षिण तक...26/11 हमले से पहले आतंकी तहव्वुर राणा ने क्यों लगाया था चक्कर?