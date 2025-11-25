सर्दियों में बच्चों के लिए बनाएं तिल-मूंगफली वाला टेस्टी चीला, फटाफट नोट कर लें ये सीक्रेट रेसिपी

Sesame And Peanuts Chilla Recipe: सर्दियों में बच्चों को बीमारियों से दूर रखने के लिए आपको रोजाना हेल्दी चीजों का ही सेवन करवाना चाहिए. बाहर का खाना खाने की जगह पर आप अपने बच्चों के लिए घर पर ही तिल-मूंगफली वाला टेस्टी चीला बना सकते हैं. ये बनाना काफी ज्यादा आसान होता है और बच्चों से लेकर बड़ों को भी खूब पसंद आएगा और ये आपकी हेल्थ के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. अगर आप भी अपने बच्चों को कुछ हटके और टेस्टी खिलाना चाहते हैं, तो ये एकदम बेस्ट है, आइए आपको बताते हैं इस चीले को बनाने की आसान वाली रेसिपी.



तिल-मूंगफली वाला टेस्टी चीला कैसे बनाएं?



तिल-मूंगफली वाला चीला बनाने के लिए चीजें

तिल-मूंगफली वाला चीला बनाने के लिए आपको बेसन या मूंग दाल, हल्दी, लाल मिर्च, पानी, भुनी मूंगफली, नमक, हरी मिर्च, प्याज, तिल, नींबू, हरा धनिया इन चीजों की जरूरत होती है.



तिल-मूंगफली वाला चीला बनाने की विधि

अगर आप बच्चों के लिए तिल-मूंगफली वाला चीला घर पर बनाना चाहते हैं तो आपको एक बाउल लेना है और फिर उसमें मूंगफली, तिल, प्याज, हरी मिर्च, नींबू रस और धनिया को मिला देना है फिर इसके बाद बेसन को डालकर इसमें हल्दी, लाल मिर्च अपनी तरफ से मसालों को डालकर स्मूद बैटर तैयार कर लेना है. अब आपको गैस पर तवा गरम करना है और उसमें तेल डालना है फिर बैटर को डालकर स्टफिंग को ऊपर डालना है. अब आपको चीले को अच्छे से पकाना है. अब आपको सुनहरा होने तक चीले को पकाना है. अब आपका तिल-मूंगफली वाला चीला आसानी से बनकर तैयार है. इसको आप प्लेट में निकालकर हरी चटनी या टमाटर सॉस के साथ में बच्चों को खिला सकते हैं. इसको आप घर पर कभी भी बनाकर खा सकते हैं. ये टेस्ट के साथ-साथ आपकी हेल्थ को भी फिट रखता है.



