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इस आसान ट्रिक से घर में ऐसे जमाएं गाढ़ा मलाईदार दही, ट्राई करें ये इजी टिप्स

गाढ़ा और मलाईदार दही खाने में बेहद टेस्टी लगता है. आप घर पर आसानी से मलाईदार दही जमा सकते हैं. दही जमाते समय आपको इन टिप्स को फॉलो कर टेस्टी दही जमा सकते हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Mar 19, 2026, 11:20 PM IST
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इस आसान ट्रिक से घर में ऐसे जमाएं गाढ़ा मलाईदार दही, ट्राई करें ये इजी टिप्स

दही सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. दही खाने में भी टेस्टी लगता है. कुछ लोग मार्केट में मिलने वाली दही खाना पसंद करते हैं क्योंकि मार्केट में मिलने वाली दही मलाईदार होती है. आप घर में भी मलाईदार और गाढ़ी दही जमा सकते हैं. दही जमाते समय कुछ खास टिप्स को फॉलो करना चाहिए. आइए जानते हैं स्टेप-बाय-स्टेप तरीका. 

पहला स्टेप 
गाढ़ा और मलाईदार दही जमाने के लिए आप फुल क्रीम दूध और भैंस वाला दूध लें. दूध को अच्छे से उबाल लें. इसके बाद गैस की फ्लेम को स्लो करके दूध को उबलने दें. इसके बाद गैस बंद कर दें. फिर दूध को हल्का ठंडा होने दें. 

दूसरा स्टेप 
गर्मी में दही जमाने के लिए चौड़ा बर्तन लेना चाहिए. चौड़े बर्तन में उबाल हुआ दूध डाल दें. अब एक चम्मच में थोड़ा दूध लें. दूध का तापमान ऐसा होना चाहिए जो आपकी उंगली सह सके. दूध ना ज्यादा गर्म और ना ही ठंडा होना चाहिए. 

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तीसरा स्टेप 
अब दूध में 1 से 2 चम्मच गाढ़ा दही डाल दें. दही डालने के बाद आपको इसे मिक्स नहीं करना चाहिए. बस दूध में दही डालकर बर्तन ढककर रख दें. जिस बर्तन में दही जमाया है उसे 7 से 8 घंटे तक बिल्कुल भी हिलाएं नहीं. इससे आपका दही एकदम सेट हो जाएगा. 

चौथा स्टेप 
गर्मियों के मौसम में दही जमा रहे हैं तो इसे खुले और हवादार जगह पर रखें. गर्मियों के मौसम में दही जल्दी जम जाता है. इसलिए दूध के टेंपरेचर का ध्यान रखें. गर्मियों के मौसम में दही 5 से 7 घंटे में भी जम जाता है. 

दही सेट होने के बाद इसे फ्रिज में रख दें. लीजिए आपका गाढ़ा और मलाईदार दही बनकर तैयार है. गाढ़े मलाईदार दही को घर के बच्चे से लेकर बड़े लोग पसंद करेंगे. 

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Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

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