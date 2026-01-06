मकर संक्रांति पर घर में आसानी से बनाएं तिल-गुड़ के लड्डू, फटाफट नोट कर लें रेसिपी, खाकर आ जाएगी बड़ी सी स्माइल

Til Gud Ladoo Recipes: मकर संक्रांति आने वाली है और इसके लोग धूम-धाम से मनाना पसंद करते हैं. इस दिन को लोग और ज्यादा खास बनाने के लिए तरह-तरह की चीजों को बनाकर खाना काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं. अगर आप भी घर पर कुछ बनाकर खाना चाहते हैं तो आप तिल-गुड़ के लड्डू को घर पर आसानी से बनाकर खा सकते हैं. कई लोग ऐसे भी होते हैं, जिनको इसको बनाने में काफी ज्यादा परेशानी भी आती है अगर आप भी बनाकर खाना चाहते हैं, तो आइए आपको बताते हैं फटाफट से बनने वाली इसकी रेसिपी. आप भी कर लें नोट.

तिल-गुड़ के लड्डू बनाने की सामग्री

अगर आप तिल-गुड़ के लड्डू को बनाना चाहते हैं, तो आपको कुछ चीजों की जरूरत होती है. सफेद तिल, देसी घी, गुड़, इलायची पाउडर, बादाम या काजू इन चीजों की जरूरत होती है.

तिल-गुड़ के लड्डू बनाने की विधि

तिल-गुड़ के लड्डू को बनाने के लिए आपको सबसे पहले आपको एक कड़ाही लेनी है और फिर इसमें आपको तिल डालना है और धीमी आंच पर इसको भून लेना है. अब आपको इसको प्लेट में निकाल लेना है और फिर उसी कढ़ाई में आपको घी या तेल को डालना है और फिर इसमें गुड़ को भी डाल देना है. आपको गुड़ और घी को अच्छे से पकाना है वरना आपके लड्डू काफी ज्यादा बेकार हो जाएंगे. अब आपको गैस को बंद कर देना है और फिर तिल और इलायची पाउडर को ऊपर से डालकर अच्छे से मिला देना है. इसके बाद आपको ठंडा होने के लिए इसको रख देना है अब आपको हाथों में थोड़ा सा घी को लगाना है और फिर गोल-गोल घुमाकर लड्डू के शेप में इसको कर लेना है. अब आपके तिल-गुड़ के लड्डू बनकर तैयार है. इसको बनाना काफी ज्यादा आसान होता है.



